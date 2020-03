"Siamo venuti per ricambiare gli aiuti ricevuti poco tempo fa dall'Italia". A parlare è il vice presidente della Croce Rossa cinese, Yang Huichuan, che guida il team di medici ed esperti arrivato in Italia dalla Cina per aiutarci a combattere l’emergenza sanitaria dovuta ai contagi di coronavirus. I medici cinesi sono arrivati con un carico di aiuti: si tratta di "31 tonnellate materiali", tra cui macchinari per la respirazione, tute, mascherine e protezioni, oltre ad alcuni "medicinali antivirus" e campioni di plasma. "Con questo -ha detto Yang- ci auguriamo di poter aiutare per combattere questa battaglia contro il virus". La delegazione cinese, ha quindi illustrato il vice presidente della Croce Rossa nel corso della conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il ministro italiano Luigi Di Maio, è composta da nove esperti che assisteranno i nostri medici impegnati a fronteggiare l’epidemia di Covid-19.

Coronavirus, dalla Cina in Italia tute, mascherine, medicinali e sangue

Il discorso di Yang Huichuan a Roma: "Abbiamo portato con noi 31 tonnellate di materiali fra cui si trovano apparecchi per la respirazione, tute, mascherine. Ci sono anche medicinali antivirali e sangue e plasma di persone ricoverate per il Covid 19. In questo modo, ci auguriamo di poter aiutare l'Italia a combattere questa battaglia e a vincerla. Siamo riusciti in pochissimo tempo a raccogliere tutti i materiali necessari. Il percorso per venire qui non è stato facile, abbiamo preso un volo ad hoc dalla Cina a Roma. Abbiamo portato anche la settima versione della soluzione clinica contro il Covid 19, la versione più aggiornata in questo momento, e quella del piano di controllo e prevenzione del virus. Sono risultati che sono il frutto del duro lavoro dei nostri colleghi cinesi e ci auguriamo che possano essere utili all'Italia".

Esperti cinesi in Italia per aiutarci a combattere il coronavirus

I nove medici cinesi "veterani" della lotta al nuovo coronavirus sono atterrati ieri sera a Roma. Il team è composto da medici del National Health Commission of China e della Red Cross Society of China. Sono arrivati nel nostro Paese per dare aiuto alla sanità italiana impegnata nella difficile lotta al Covid-19. "Questa è quella che definiamo solidarietà. Ce ne sarà altra. Non siamo soli, ci sono persone nel mondo vicine all'Italia. Non possiamo abbracciarci adesso, ma torneremo a sorridere”, così ieri sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una diretta facebook.

Coronavirus, i medici cinesi resteranno 10 giorni in Italia: domani allo Spallanzani

Secondo quanto apprende l'Adnkronos Salute da fonti della Croce rossa italiana, il team di medici si tratterà in Italia almeno 10 giorni. Domani gli esperti cinesi si recheranno all‘Istituto Spallanzani di Roma. L'obiettivo è scambiare esperienze e informazioni sulla malattia provocata dal nuovo coronavirus, che ha visto lo Spallanzani per primo prendere in carico pazienti positivi nel nostro Paese, la coppia di coniugi di Wuhan ormai guarita. Nei giorni successivi i medici e i ricercatori cinesi si recheranno anche a Padova e a Milano, in varie strutture sanitarie e universitarie. Oggi pomeriggio andranno in visita all'ambasciata cinese e poi visiteranno il centro di emergenza della Cri.