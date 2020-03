Il bollettino di oggi, 10 marzo, sull'emergenza coronavirus divulgato dalla Protezione Civile, indica che in Italia ci sono 1.004 guariti (280 in più rispetto a ieri), 631 morti totali (168 decessi in più di ieri) e 529 nuovi contagi (ma relativamente alla Lombardia l'aggiornamento non era completo) per un totale di 8541 casi nel nostro Paese, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha superato i diecimila: 10.149.

A diffondere i numeri dell'epidemia da Covid-19 è stato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel bollettino comunicato durante il consueto punto stampa delle 18, tenuto insieme al professor Silvio Brusaferro, che presiede l'Istituto Superiore di Sanità. Le 168 nuove vittime "non sono decessi da Coronavirus ma si tratta di persone morte che tra le diverse patologie avevano anche il Coronavirus", ha spiegato il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa.

Per quanto riguarda le vittime, si segnala un tasso di mortalità nella fascia d'età 50-59 pari 2%, 60-69 pari a 8%, 70-79 pari a 32%, ultra ottantenni pari a 45%, e il 14% tra gli ultranovantenni.

In merito alla richiesta della Lombardia di chiudere i negozi e gli uffici pubblici, salvo quelli che vendono alimentari e le farmacie, "deve essere, vagliata considerata e valutata. Non ho elementi da fornire su questa richiesta, vedremo nei prossimi giorni", ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile Borrelli.

"Abbiamo distribuito anche ventilatori per le terapie intensive", ha ricordato ancora. "Oltre a quelli del contratto stipulato sabato sera dal Dipartimento ci sono anche quelli acquisiti da Consip: la disponibilità complessiva è di 2.264 ventilatori per la terapia intensiva e 1.654 per la terapia subintensiva, che verrano consegnati secondo scadenze che vanno dai 4 ai 7 giorni, dagli 8 ai 15 giorni e dai 16 ai 45 giorni".

