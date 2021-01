Si svolgerà oggi, sabato 30 gennaio, l'interrogatorio di convalida del fermo di Benno Neumair, il 30enne di Bolzano accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere: avrebbe, infatti, avvelenato i genitori Peter e Laura prima di gettarli nel fiume a Vadena. Il ragazzo attualmente si trova nel carcere di Bolzano. "Benno è molto provato, è rinchiuso in una cella del carcere di via Dante per il momento in solitudine ma sta affrontando questa esperienza con angoscia, nonostante io ed il collega Angelo Polo avessimo sempre pensato che fosse necessario prepararlo anche ad una circostanza di questo tipo", ha fatto sapere il suo avvocato, Flavio Moccia, che è anche pronto a scommettere sulla sua innocenza. "Non è facile quello che questo ragazzo sta passando – ha commentato ancora il noto legale – sono convinto che riusciremo a dimostrare la sua estraneità terribili fatti di cui è sospettato".

Ieri sempre gli avvocati del giovane avevano inoltrato istanza di incidente probatorio. L'obiettivo è di ottenere maggiori garanzie difensive sul fronte scientifico delle indagini che potrebbe risultare decisivo. Tra gli accertamenti che dovrebbero essere svolti nelle prossime settimane c'è anche l'analisi dell'attività telematica di Benno. Proprio per questo gli inquirenti hanno disposto una copia forense dei dischi fissi dei computer in uso a Benno e della memoria del telefonino. Sarà infatti necessario valutare i siti visitati ed i contatti avuti dall'indagato anche nei giorni precedenti il mistero della scomparsa dei due genitori avvenuta la sera del 4 gennaio scorso. Il 30enne, si ricordi, si è presentato in procura nella notte tra il 28 e il 29 gennaio in compagnia dei suoi legali, che poco prima avevano ricevuto una ordinanza di fermo. A questo punto si è "costituito spontaneamente", ribadiscono gli avvocati Flavio Moccia e Angelo Polo, ma il ragazzo non ha confessato e non rilasciato altre dichiarazioni.