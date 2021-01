Nella notte Benno Neumair è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Non è chiaro, al momento, quali nuovi elementi raccolti contro il 30enne abbiano determinato il provvedimento. È accusato dell'omicidio dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, scomparsi a Bolzano lo scorso 4 gennaio, e dell'occultamento dei loro corpi. Peter e Laura, entrambi in pensione, sono spariti dalla loro casa di Castel Roncolo intorno alle 20. Secondo la ricostruzione investigativa, a quell'ora sarebbero stati già morti. I loro cellulari sono stati spenti alle 21, orario in cui il figlio Benno, che viveva con loro, è uscito di casa alla guida della Volvo di famiglia per andare a passare la notte dall'amica Martina, oggi indagata per favoreggiamento. Il 30enne è arrivato a Ora, dalla ragazza, intorno alle 22, impiegando il doppio del tempo necessario a percorrere il tragitto tra Bolzano e il comune della provincia. Non poco, il buco nel suo alibi avrebbe pesato sull'impianto accusatorio.