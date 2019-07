Il giocattolo può spezzarsi e diventare pericoloso per i bambini. Per questo motivo l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria svizzera USAV mette in guardia dal sonaglino “Oball Shaker” prodotto dalla ditta Kids II e in vendita dal luglio 2018 anche da Coop. A quanto emerso, appunto, in alcuni casi il sonaglino può spezzarsi e in casi estremi vi è pericolo di ingestione per i più piccoli. Sul sito della Coop in data 26 luglio 2019 è apparso un comunicato di richiamo con una immagine del prodotto da ritirare dal mercato.

in foto: Il comunicato apparso sul sito di Coop

La vendita del giocattolo è stata immediatamente sospesa – Il prodotto interessato dall’allarme lanciato da Coop si chiama “Oball Shaker” con il numero d’articolo 4.947.783 (numero di lotto F2657). È venduto al prezzo di 14.95 franchi, dal luglio 2018 anche nei supermercati Coop e nei Magazzini Coop City. La vendita dell’articolo per bambini è stata immediatamente sospesa. La merce già acquistata può essere riportata nei punti di vendita e il prezzo del prodotto verrà rimborsato al cliente. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio clienti Coop al numero 0848 888 444.