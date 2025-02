video suggerito

Contromano e senza patente in autostrada: "Ho un permesso internazionale", ma è falso. Denunciato L'episodio è avvenuto domenica 2 febbraio sull'autostrada A15, tra Santo Stefano Magra (La Spezia) e Aulla (Massa Carrara). L'uomo, di origini senegalesi, è stato denunciato a piede libero per falsità materiale e guida senza patente un uomo.

A cura di Biagio Chiariello

Un grave pericolo si è verificato sulla A15, nel tratto lunigianese tra Santo Stefano Magra (La Spezia) e Aulla (Massa Carrara), quando un uomo ha percorso l’autostrada contromano, mettendo in serio rischio la sicurezza di altri automobilisti. Il conducente peraltro era alla guida senza una patente valida. La polizia stradale di Pontremoli è comunque riuscita a fermarlo prima che potesse causare incidenti. L'episodio si è verificato nella serata di domenica 2 febbraio, durante un normale servizio di pattugliamento della sottosezione locale.

Durante il consueto monitoraggio della zona, gli agenti hanno notato un insolito riflesso di luce che proveniva dalla direzione opposta rispetto al flusso di traffico, segno che un veicolo stava percorrendo la carreggiata contromano. Immediatamente, la polizia stradale ha attivato la modalità di sicurezza, meglio conosciuta come "safety car", posizionandosi al centro della strada per rallentare il traffico in arrivo e per mettere in sicurezza gli altri veicoli, evitando così il rischio di un possibile incidente.

Una volta fermata la vettura, gli agenti hanno scoperto che il conducente era un uomo di origine senegalese, il quale, una volta interpellato, ha cercato di giustificare la sua azione affermando di essersi semplicemente confuso e di non aver realizzato di stare percorrendo la strada contromano. L'uomo ha mostrato agli agenti un permesso internazionale di guida, presumibilmente in regola, ma che ha sollevato dei dubbi tra gli agenti, che hanno deciso di effettuare dei controlli più approfonditi.

Gli accertamenti hanno infatti rivelato che il permesso di guida mostrato era un documento falso, destinato probabilmente a coprire la mancanza di una patente valida. Oltre alla contravvenzione, che comporterà una multa compresa tra i 2.046 e gli 8.186 euro per la guida senza patente, l'uomo è stato denunciato a piede libero per falsificazione di documenti e guida senza patente.