Contro il caro voli 25% di sconto ai siciliani verso tutti gli aeroporti d'Italia Da oggi fino al 31 dicembre tutti i residenti siciliani che si metteranno in viaggio verso uno qualunque degli aeroporti d'Italia avranno diritto a uno sconto sulle tariffe aeree del 25 per cento; alcune categorie deboli usufruiranno di un ulteriore 25 per cento.

A cura di Davide Falcioni

Dal 15 marzo e fino al 31 dicembre tutti i residenti siciliani che si metteranno in viaggio verso uno qualunque degli aeroporti italiani avranno diritto a uno sconto sulle tariffe aeree del 25 per cento; alcune categorie deboli usufruiranno di un ulteriore 25 per cento caricando i biglietti nell'apposita piattaforma creata dalla Regione siciliana. Ad annuncialo è il governatore dell'isola, Renato Schifani, in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Il provvedimento estende alle altre tratte l'iniziativa già in corso dall'inizio dell'anno per gli aeroporti di Milano e Roma.

L'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha sottolineato che al momento "sono 41 mila i siciliani che si sono registrati nella piattaforma realizzata dalla Regione per erogare i rimborsi e alcuni siciliani hanno già ricevuto i contributi". "Avevamo detto che avremmo verificato la possibilità di estendere agli altri aeroporti la misura avviata lo scorso dicembre per gli scali di Milano e Roma e siamo riusciti ad allargare le agevolazioni contro il caro-voli", ha rivendicato Schifani.

La misura è finanziata dalla Regione siciliana con propri fondi: 33 milioni di euro le risorse stanziate finora. Le compagnie Ita e Aeroitalia hanno attivato fin da subito un link nelle proprie piattaforme dedicato ai residenti siciliani che acquistando i biglietti aerei ottengono immediatamente lo sconto del 25 per cento. Chi viaggia con le altre compagnie può caricare i biglietti nella piattaforma della Regione per avere il contributo del 25 o del 50 per cento.

Ad ogni modo, secondo Schifani l'unica soluzione strutturale contro il caro voli "è aumentare la concorrenza, cioè aumentare il numero di compagnie che possano servire alcune tratte. Più concorrenza c’è e più si abbattono i prezzi". A Tgcom24 il governatore ha aggiunto: "Noi ci abbiamo provato mesi fa con l’arrivo di un nuovo vettore stimolando un terzo vettore che si chiama Aeroitalia e questo ha determinato una riduzione dei prezzi, perché prima c'era un cartello assurdo tra Ita e Ryanair. Adesso i prezzi sono un po’ scesi, ma crediamo che non basti".