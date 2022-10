Contatore bloccato per mancato pagamento, 94enne rompe i sigilli e ruba il gas per il suo ristorante È stato condannato per aver rubato il gas dal contatore che era stato posto sotto sigillo per mancato pagamento il 94enne protagonista della vicenda in Abruzzo.

A cura di Chiara Ammendola

Ha rubato 226 metri cubi di gas per il suo ristorante e per questo è stato condannato a un risarcimento di 800 euro. L'autore è un uomo di 94 anni, originario di Ovindoli, paese in provincia de L'Aquila.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini dopo la denuncia dell'azienda fornitrice di gas, l'uomo, titolare di un ristorante, avrebbe sottratto del gas senza però pagarlo. Questo perché il contatore del locale era stato sigillato dall'azienda stessa a causa del mancato pagamento delle bollette a lui intestate.

Il 94enne a quel punto, per non rinunciare alla fornitura del suo ristorante, ha deciso di rompere i sigilli del contatore. La cosa è stata però notata da un tecnico del gas durante dei controlli: l'uomo ha infatti rilevato che il contatore riportava una lettura superiore a quella registrata al momento dell’applicazione dei sigilli.

Ha così deciso di segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine che hanno iniziato gli accertamenti in merito e constatato l’anomalia. Accertato l'illecito, l’anziano è finito sotto processo poiché intestatario del ristorante. Nel corso del dibattimento il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 2 mesi e 20 giorni di reclusione. L’anziano dovrà risarcire l’azienda del gas per 800 euro e pagare 1.300 per le spese legali.