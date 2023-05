Consigliere leghista contro gli animalisti: “Mi auguro che un orso assalti qualche ambientalista” Esponendo la sua proposta anti lupi, il consigliere regionale della Lega Valle d’Aosta Dino Planaz si è scagliato contro coloro che hanno difeso gli animali dopo i fatti del Trentino con parole di fuoco destinate a far discutere: “Mi auguro che un orso assalti qualche ambientalista”.

A cura di Antonio Palma

Era nell'aula del consiglio regionale e stava presentando una mozione che apparentemente non aveva niente a che vedere con gli orsi in Trentino ma, esponendo la sua proposta, il consigliere regionale della Lega Valle d'Aosta Dino Planaz si è scagliato contro coloro che hanno difeso gli animali dopo i fatti del Trentino con parole di fuoco destinate a far discutere: "Mi auguro che un orso assalti qualche ambientalista".

La mozione, respinta dalla maggioranza, prevede di avviare un censimento sul lupo in Valle d'Aosta ma le parole del consigliere si riferiscono all'aggressione mortale dell'orsa Jj4 ai danni del 26enne Andrea Papi nei boschi sopra Caldes, inTrentino.

"Tengo a precisare che questa mozione l'avevo presentata ancora prima che accadesse l'incidente dell'orsa in Trentino perché la preoccupazione mia e di tanti valdostani c'era e ci sarà sempre" ha detto in aula Planaz, aggiungendo: "Disgrazia vuole che non ho neanche finito che è successo quel malaugurato incidente che non auguro più a nessuno ma a qualche ambientalista convinto sì".

Non contento, ha continuato poi la sua invettiva contro gli ambientalisti e animalisti che si sono schierati anche contro la sua mozione anti lupi in Valle D'Aosta. "Anzi gli consiglierei anche di andare a parlare con l'orsa e convincerla di non attaccare più nessuno. Dentro la gabbia però eh, a pranzare assieme" ha aggiunto infatti Planaz, proseguendo: "Devono informarsi di più, sparano sentenze sui social senza conoscere bene la situazione soprattutto nelle zone di montagna. Non siamo più padroni di fare passeggiate senza correre il rischio di essere attaccati come sta succedendo in Trentino".

Parole che hanno già scatenato la reazione del vicepresidente della Camera, Sergio Costa (M5S). "È una frase inaccettabile, non degna di chi rappresenta le istituzioni. Mi auguro che vengano pronunciate parole di scuse, o che tutto il Consiglio regionale ne chieda le dimissioni. Dice che gli ambientalisti devono informarsi di più. Io credo che Planaz debba studiare di più e debba farlo per davvero, a cominciare dall'articolo 9 della nostra Costituzione" ha dichiarato Costa.