Concorso Vigili del Fuoco 2024, domani bando online da 350 posti: come fare domanda e i requisiti

Domani, 20 giugno, esce il bando di concorso 2024 per entrare nei Vigili del Fuoco. È dedicato agli under 26 (con un'estensione a 37 anni per i volontari iscritti da almeno un anno). Ci sono diverse prove da affrontare per i 350 aspiranti pompieri.

A cura di Biagio Chiariello

Domani, mercoledì 20 giugno, viene pubblicato il bando per il nuovo concorso per 350 assunzioni di diplomati nei Vigili del Fuoco.

Si tratta di una grande opportunità soprattutto per i più giovani visto che l’età massima prevista per la partecipazione è di 26 anni (con un’estensione a 37 anni per i volontari iscritti da almeno un anno). Tra gli altri requisiti richiesti, il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

È stato il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco nei giorni scorsi ad annunciare che la Funzione pubblica ha autorizzato a bandire la procedura concorsuale e che “il Dipartimento dei vigili del fuoco ha approntato il nuovo applicativo informatico per la validazione dei dati anagrafici dei candidati”.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in via telematica, entro i termini di scadenza indicati nel bando.

Quanti posti ci sono e a chi sono destinati

Il Concorso Vigili del Fuoco 2024 è dunque pensato per chi vuole puntare ad una carriera all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I posti, come detto, sono 350 in totale.

La distribuzione potrebbe essere su base regionale o nazionale, in base alle necessità dei pompieri.

I requisiti richiesti per partecipare al concorso

Per la partecipazione al concorso dedicato ai diplomati nei Vigili del Fuoco, è necessario possedere i seguenti requisiti:

età non superiore ai 26 anni. Il limite di età è innalzato a 37 anni solo per il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritto da almeno un anno negli appositi elenchi ed in possesso dei requisiti specifici che saranno indicati nel bando.

Cittadinanza italiana

Godimento dei diritti politici

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166 e successive modificazioni.

Come fare domanda per partecipare al concorso

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate online, attraverso il portale concorsi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, raggiungibile a questo indirizzo o tramite il Portale InPA.

Per presentare l’istanza occorrerà accedere con le credenziali SPID o CIE.

È consigliato possedere un account di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni ufficiali.

Le prove per il concorso Vigili del Fuoco 2024

Il concorso si articolerà in diverse fasi, a partire da quella di preselezione. Vale a dire una serie di quesiti a risposta multipla su storia d’Italia dal 1861 a oggi, elementi di chimica, logica, uso delle apparecchiature informatiche e lingua inglese.

Seguono le prove motorio-attitudinali:

prima prova: valutazione equilibrio, forza, coordinazione e reazione motoria;

seconda prova: valutazione resistenza;

terza prova: valutazione acquaticità.

Quindi l'eventuale valutazione dei titoli, chiaramente solo se dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza della stessa.

Non ci sarà una prova orale.

Cosa succede dopo l'assunzione

Gli aspiranti vigili del fuoco che hanno superato tutte le prove diventano allievi.

I futuri vigili del fuoco si cimenteranno quindi in un corso di formazione di un anno, diviso in due periodi: nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco o altri uffici del corpo nazionale.