Concorso Polizia Penitenziaria per 3246 Allievi, bando online: requisiti e come inviare domanda È stato pubblicato il bando relativo al nuovo concorso per l'assunzione di 3.246 nuovi allievi agenti di Polizia Penitenziaria. I candidati dovranno sostenere una prova scritta e una prova di efficienza fisica. La domanda andrà presentata in via telematica entro e non oltre il 14 febbraio 2025.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

È stato pubblicato il bando relativo al nuovo concorso del Ministero della Giustizia per l'assunzione di 3.246 nuovi allievi agenti di Polizia Penitenziaria (1.947 posti riservati ai volontari che prestano o hanno prestato servizio nelle Forze Armate, 1.299 posti aperti a tutti i cittadini italiani).

I candidati dovranno sostenere una prova scritta e una prova di efficienza fisica.La domanda andrà presentata esclusivamente in via telematica entro 30 giorni (decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando).

Quanti sono i posti e quali sono i profili ricercati

Il concorso pubblico prevede l'assunzione di 3.246 nuovi allievi agenti di Polizia Penitenziaria. Una selezione verrà fatta per esame e per titoli per coprire 1947 posti (1771 uomini; 176 donne), riservati a:

volontari in ferma iniziale (VFI) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso;

che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso; volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma annuale;

collocati in congedo al termine della ferma annuale; volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in congedo.

I restanti 1299 posti (1181 uomini; 118 donne) sono destinati a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti. In questo caso, la selezione verrà fatta solo per esame.

I requisiti e i titoli di studio richiesti

Come riporta il bando, pubblicato sul Portale di reclutamento InPA, i requisiti da rispettare sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto i 18 anni e non aver compiuto o superato i 28. Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti per VFI/VFP1/VFP4, il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni;

essere in possesso delle qualità morali e di condotta;

efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni.

Per quanto riguarda i titoli di studio richiesti:

i candidati ai posti riservati a VFP1 e VFP4 , in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, devono essere in possesso di un diploma d’istruzione secondaria di primo grado ( licenza media )

, in servizio o in congedo alla data del devono essere in possesso di un diploma d’istruzione secondaria di primo grado ( ) i candidati ai posti riservati a VFI, VFP1 e VFP4 arruolati dal 1° gennaio 2021 e i candidati ai posti per civili devono essere in possesso di un diploma d’istruzione secondaria superiore (diploma di maturità). Il diploma è conseguibile entro la data di svolgimento della prova scritta.

Come inoltrare la domanda e i documenti da presentare

La domanda per candidarsi al concorso deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online, compilando l’apposito modulo (a questo link). Per accedere al form il candidato dovrà utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Bisogna presentare la domanda entro il termine di 30 giorni, dal giorno successivo pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento all’indirizzo inpa.gov.it., quindi dal 16 gennaio 2025 al 14 febbraio 2025.

Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al Pdf della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, pena la non ammissione alla prova.

Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati che invieranno le domande con modalità diverse.

Le prove da superare e come prepararsi

Il concorso per i 3.246 allievi agenti di Polizia Penitenziaria prevede:

una prova scritta d’esame;

d’esame; prove di efficienza fisica ;

; accertamenti psico-fisici e attitudinali.

Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli accertamenti sopra elencati comporterà l’esclusione dal concorso.

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di identificazione valido, di ricevuta di invio della domanda di partecipazione completa del numero identificativo, per sostenere la prova d’esame, nei giorni e nell’ora stabiliti.

Questi verranno indicati nel calendario che sarà pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito ufficiale del Ministero della giustizia (www.giustizia.it) nella scheda sintesi del concorso, con relativo avviso sul portale unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.

La prima prova consiste in un esame scritto, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo, individuate dalla Commissione esaminatrice da una serie di domande preventivamente predisposte.

I candidati ammessi alle prove di efficienza fisica, indicati nel calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia almeno 20 giorni prima, dovranno svolgere gli esercizi ginnici, da superare in sequenza, specificati qui sotto:

Corsa 1000 metri (tempo massimo per gli uomini: 4’,15”; per le donne: 5’15”)

(tempo massimo per gli uomini: 4’,15”; per le donne: 5’15”) Salto in alto (uomini: 1,10 metri; donne: 0,90 metri, con un massimo di tre tentativi);

(uomini: 1,10 metri; donne: 0,90 metri, con un massimo di tre tentativi); Piegamenti sulle braccia (uomini: n. 12; donne: n. 7 in un tempo massimo di 2’ senza interruzioni).

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina l’esclusione dal concorso per inidoneità. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità.

Dove si svolge il lavoro: gli istituti penitenziari

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma per i volontari in ferma iniziale.

Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative e operative degli istituti penitenziari.