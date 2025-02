video suggerito

Concorso personale ATA Trento, 300 posti disponibili: bando, requisiti e come inviare domanda La Provincia di Trento ha indetto un concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 300 collaboratori scolastici ATA (categoria A). È possibile inviare le candidature dal 13 febbraio. Il bando prevede una selezione per titoli ed esami ed è rivolto a chi ha maturato almeno 3 anni di servizio.

A cura di Biagio Chiariello

La Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento ha indetto un concorso straordinario per 300 posti a tempo indeterminato come collaboratore scolastico – categoria.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a partire dal 13 febbraio 2025. L'avviso di selezione per titoli ed esami è stato pubblicato sul portale della scuola in Trentino, Vivoscuola.

Tra i requisiti richiesti ai candidati, almeno 3 anni di servizio maturati nelle scuole della Provincia autonoma di Trento come collaboratori scolastici.

Inoltre, il concorso prevede la formazione di nuove graduatorie d’istituto.

Quanti posti ci sono disponibili e quali sono i ruoli ricercati

Il concorso è finalizzato alla stabilizzazione di 300 unità di personale ATA come collaboratori scolastici (categoria A) nelle scuole e istituti formativi della Provincia Autonoma di Trento.

Dei posti disponibili 90 sono riservati ai militari volontari delle forze armate congedati senza demerito w 45 sono riservati agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Le assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato.

I requisiti necessari per candidarsi

Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che possiedono i seguenti requisiti specifici:

almeno 3 anni di servizio svolti negli ultimi 8 anni scolastici (dal 2016-2017 al 2023-2024) come collaboratori scolastici nelle scuole della Provincia autonoma di Trento;

l'inclusione nelle graduatorie provinciali o d'istituto della Provincia autonoma di Trento, o negli elenchi MAD attivi alla data di scadenza del bando;

l'assenza di un contratto a tempo indeterminato come personale ATA o assistenti educatori della Provincia autonoma di Trento.

Possono fare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto i candidati che, pur non soddisfacendo i requisiti specifici per partecipare al concorso, possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

Attestato o diploma di qualifica triennale, o diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quadriennale o quinquennale, accompagnato da almeno 30 giorni di servizio nel profilo professionale di collaboratore scolastico – categoria A, presso le istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento;

diploma di licenza media, accompagnato da almeno 180 giorni di servizio nel profilo professionale di collaboratore scolastico – categoria A, presso le stesse istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento.

Inoltre, tutti i candidati devono soddisfare i requisiti generali per l'accesso ai concorsi pubblici stabiliti dalla normativa vigente (tra cui maggiore età, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, idoneità psico/fisica all'impiego).

Come presentare domanda

Le domande di partecipazione al concorso straordinario o per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto devono essere compilate e inviate esclusivamente online tramite il portale Vivoscuola della scuola trentina a partire dal prossimo 13 febbraio.

Per accedere, bisogna possedere la Carta nazionale dei servizi (Cns) o la Carta provinciale dei servizi (Cps), oppure SPID o la Carta d'identità elettronica (Cie). È necessario allegare la prova del pagamento della tassa di partecipazione, che ammonta a 25,00 euro per chi partecipa al concorso straordinario per la stabilizzazione e a 5,00 euro per chi richiede solo l'inserimento nelle graduatorie.

Se il candidato opta per entrambe le possibilità, la tassa rimarrà di 25,00 euro. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite i circuiti "PagoPA".

Come si svolge il concorso per il personale ATA Trento e come prepararsi

Il concorso per collaboratori scolastici indetto dalla Provincia di Trento prevede una prova scritta, composta da un test a risposta multipla con 30 domande da completare in 40 minuti.

L'esame verterà su temi quali: gli organi di Governo della Provincia di Trento e le loro funzioni; il sistema educativo provinciale; le mansioni del collaboratore scolastico nelle scuole trentine; il codice di comportamento del personale ATA; e la sicurezza sul lavoro nelle scuole della Provincia autonoma di Trento.

Per superarlo, è richiesto un punteggio minimo di 18/30 (dove 1 punto viene assegnato per ogni risposta esatta, 0 punti per risposta errata o non data).