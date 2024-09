video suggerito

Concorso Banca d'Italia per 61 posti disponibili, bando online: requisiti e come inviare la domanda La Banca d'Italia ha pubblicato un bando di concorso per l'assunzione di 61 Esperti e Assistenti Economici. Tra i requisiti richiesti, la laurea in materie economiche. C'è tempo fino al 16 ottobre per la presentazione della domanda. I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

A cura di Biagio Chiariello

È online un bando di concorso della Banca d’Italia per 61 posti disponibili tra Esperti e Assistenti Economici con contratto a tempo determinato.

È possibile inviare la domanda di ammissione entro il 16 ottobre 2024 dall’apposita sezione del concorso sul sito ufficiale della Banca d’Italia dove è possibile trovare anche il bando.

Nello specifico si cercano 20 specialisti con orientamento nelle discipline economico-aziendali, 15 con orientamento nelle discipline economico-finanziarie, 6 con orientamento nelle discipline economico-politiche e, infine, 20 assistenti con orientamento nelle discipline economiche. Tra i requisiti richiesti ai candidati, c'è la laurea in discipline economiche, politiche e finanziarie. Per i vari profili sono previste diverse fasi di selezione.

Chi aspira a lavorare nelle posizioni richieste dal concorso deve possedere spiccate capacità analitiche, comunicative, organizzative e relazionali. I candidati ideali dovranno analizzare dati complessi, gestire progetti in modo produttivo e lavorare in team per raggiungere i target prefissati. Inoltre, il ruolo richiede la capacità di collaborare efficacemente in un contesto dinamico e istituzionale.

I requisiti del concorso della Banca d’Italia e i posti disponibili

Il concorso della Banca d’Italia mette, dunque, a disposizione 61 posti suddivisi in più figure richieste:

20 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali

15 esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie

6 esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche

20 assistenti con orientamento nelle discipline economiche.

È dedicato ai laureati in materie economiche. Per partecipare bisogna comunque soddisfare i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica alle mansioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

I 41 esperti dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea magistrale / specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:

– scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S);

– scienze dell’economia (LM-56 o 64/S);

– finanza (LM-16 o 19/S);

– relazioni internazionali (LM-52 o 60/S);

– scienze della politica (LM-62 o 70/S);

– altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli;

O anche un diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline:

– economia e commercio;

– economia politica;

– scienze politiche;

– scienze internazionali e diplomatiche;

– scienze strategiche;

– altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.

Per i 20 assistenti ricercati non è fondamentale la laurea, ma un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale e Laurea triennale in una delle seguenti classi:

– scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);

– scienze economiche (L-33);

– altra laurea equiparata per legge.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

La domanda deve essere compilata sul sito ufficiale della Banca d’Italia nell’apposita sezione concorsi. Il possesso di un indirizzo PEC è indispensabile per avviare il procedimento di assunzione.

Le richieste devono pervenire entro e non oltre le 16.00 del 16 ottobre. È possibile partecipare ad uno solo dei concorsi.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

La selezione dei candidati al concorso della Banca d’Italia avviene secondo specifiche modalità.

Esperti:

Eventuale test pre-selettivo (nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori alle 3.500 unità) suddiviso in due sezioni: la prima verterà sulle materie tecniche del programma d’esame, la seconda sarà incentrata sulla lingua inglese; il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti totali (fino a 65 punti per la prima sezione sulle materie tecniche. Fino a 35 punti per la seconda sezione relativa alla conoscenza della lingua inglese).

– Conoscenze tecniche, con applicazione pratica delle conoscenze,

– Capacità di sintesi e chiarezza espressiva,

– Attinenza alla traccia e pertinenza delle risposte,

– Capacità di argomentazione e sviluppo critico delle questioni.

La durata complessiva della prova verrà stabilita dalla Commissione fino a un massimo di 5 ore e la suddetta prova prevede una valutazione fino a un massimo di 60 punti (15 punti per ciascun quesito). È superata se si ottiene almeno 9 punti per ciascun quesito, con la possibilità di essere ammessi alla prova orale anche in presenza di un punteggio minimo di 6 punti in uno dei quattro quesiti, purché il punteggio complessivo sia di almeno 36 punti.

L'obiettivo del colloquio è verificare: conoscenze tecniche; capacità espositiva; capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti; capacità di ragionamento e giudizio critico.

Il punteggio massimo per la prova orale è 60 punti, e la prova è superata con almeno 36 punti.

Profilo di assistente:

Eventuale test pre-selettivo preselezione (nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori alle 1.500 unità). Saranno presi in considerazione il punteggio del diploma di istruzione secondaria e della laurea triennale.

Per una preparazione completa sulle materie indicate nel bando esistono vari manuali specifici scritti proprio per i Concorsi Banca d’Italia.

I candidati ammessi alla prima prova possono sapere se ce l'hanno fatto consultano il sito internet della Banca d’Italia, almeno 15 giorni prima della data prevista per la prova.

Il calendario, il luogo e le modalità di svolgimento della prima prova di ciascun concorso (eventuale test preselettivo o prova scritta) vengono comunicati tramite avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serie Concorsi ed Esami. Le prove si svolgeranno a Roma.

Le mansioni degli Esperti e Assistenti Economici alla Banca d’Italia

Gli Esperti assunti dalla Banca d’Italia svolgeranno mansioni legate all'analisi e ricerca in ambito economico e finanziario, sia a livello nazionale che territoriale; attività contribuiranno a supportare l’azione dell'ente nel contesto del sistema finanziario nazionale e globale.

Gli Assistenti assunti invece saranno principalmente impiegati in attività operative, a supporto delle attività di analisi e dei progetti svolti, sia in ambito economico-finanziario che amministrativo, dagli Esperti.