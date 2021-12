Con la febbre al supermercato vantandosi di essere no vax, Mauro da Mantova non risponde alle cure Sono gravi le condizioni di Maurizio Buratti, carrozziere di 61 anni conosciuto anche come Mauro da Mantova, assiduo commentatore nella trasmissione La Zanzara, su Radio24 e famoso no vax, intubato all’ospedale di Borgo Trento: “Sta male”.

"Sta male, non risponde alle cure. Lo dovevamo intubare prima ma per un’intera giornata si è opposto con caparbietà: solo quando le cose sono peggiorate ha cambiato idea". È quanto ha appreso il Corriere della Sera da alcuni fonti dell'ospedale di Borgo Trento (Verona) dove è ricoverato in gravissime condizioni per Covid Maurizio Buratti, carrozziere di 61 anni conosciuto anche come Mauro da Mantova, assiduo commentatore nella trasmissione La Zanzara, su Radio24 e famoso no vax.

A darne notizia era stato lo stesso conduttore del programma, Giuseppe Cruciani, spiegando che la situazione clinica dell'uomo non è per niente facile. Mauro pare stesse male già da giorni ma neanche i gravi sintomi avevano scalfito la sua riluttanza a rivolgersi ai medici. Con 38 di febbre si era vantato sempre in radio di essersi presentato in un supermercato solo qualche giorno prima del suo ricovero in terapia intensiva. Pur vivendo a Mantova ha scelto di farsi ricoverare in Veneto per paura che gli potessero fare qualcosa. "A Mantova non mi fido… lì ci sono i comunisti" avrebbe riferito.

Cruciani: "Per lui il vaccino era un siero sperimentale"

Sempre Cruciani ha raccontato in una intervista al quotidiano di via Solferino che "l’ultima volta che l’ho sentito era domenica sera. Ero insieme al primario. Lui gli ha raccomandato nuovamente di seguire tutte le indicazioni dell’ospedale. Ma fino all’ultimo lui non ha voluto essere intubato". Ha definito Mauro un complottista: "Definisce il vaccino un siero sperimentale, si rifiuta di farlo e dice addirittura che avrebbe chiesto asilo in Corea o in Turchia. Vede complotti nelle banche, negli ebrei, nelle case farmaceutiche, è pure convinto che Parenzo fosse figlio di Riccardo Schicchi. Non partecipa a nessun movimento, ma fa parte di chat negazioniste, dove di certo si nutre di concetti".

Morto no vax 50enne a Trento

La sua vicenda ricorda quella di un altro no vax, un 50enne di Trento, morto per Covid nelle scorse ore dopo aver rifiutato di essere intubato. Quando l'uomo è stato portato in ospedale in condizioni di insufficienza respiratoria, si apprende dalla Rai locale, ha rifiutato l'intubazione che avrebbe potuto salvargli la vita. Il paziente era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara e al personale sanitario ha espresso la volontà di non procedere con la procedura.