Si vantava di essere entrato al supermercato con 38 di febbre: no vax in terapia intensiva covid Maurizio Buratti, meglio conosciuto come Mauro da Mantova, pensa che la pandemia covid non esista, ora è ricoverato in terapia intensiva a Verona in condizioni gravi.

A cura di Antonio Palma

Fin dall'inizio della pandemia covid aveva abbracciato varie teorie del complotto divenendo infine anche un no vax convinto tanto da diffondere le sue tesi anche in radio ma purtroppo anche lui è stato colpito dal coronavirus ed è ora è ricoverato in terapia intensiva covid a Verona in condizioni gravi. Stiamo parlando di Maurizio Buratti, meglio conosciuto come Mauro da Mantova dagli ascoltatori de La Zanzara, trasmissione radiofonica di Radio24 dove da anni interviene al telefono con le sue teorie del complotto e anti sistema. A darne notizia è stato lo stesso conduttore del programma, Giuseppe Cruciani, spiegando che la situazione cinica dell'uomo non è facile. L'uomo, di professione carrozziere, pare stesse male già da giorni ma neanche i gravi sintomi avevano scalfito la sua riluttanza a rivolgersi ai medici.

"Mauro pensa la pandemia non esista, ed ha tutte le posizioni più estreme del negazionismo Covid. Lui è un carrozziere e addossava le responsabilità del fatto che non lavorasse più al neoliberismo, alla finanza mondiale. Con il Covid ha cominciato ad aderire a tutte le teorie complottiste" ha spiegato all'Adnkronos Cruciani che è intervenuto in prima persona per convincerlo a farsi curare. "Ovviamente non si è vaccinato, e non credo che andasse in giro con grandi protezioni individuali" ha aggiunto il conduttore de La Zanzara. Anche nella scelta dell'ospedale a cui rivolgersi, però, il carrozziere mantovano non ha abbandonato il suo complottiamo rivolgendosi all'ospedale di Borgo Trento a Verona e non a quello mantovano per paura che gli potessero fare qualcosa. "A Mantova non mi fido… lì ci sono i comunisti" avrebbe riferito.

L'uomo stava male già da alcuni giorni con sintomi influenzali e proprio in radio, meno di una settimana fa, si era vantato di essere entrato in un ipermercato lombardo nonostante la febbre a 38. Pochi giorni dopo le sue condizioni si son aggravate e apparso l'affanno fino al ricovero. "Purtroppo le notizie che arrivano da Verona non sono positive. È intubato da un paio di giorni per Covid e pare che non risponda alle cure. I medici dicono che la situazione è molto grave e che non reagisce alla terapia" ha rilevato Cruciani, concludendo: "Mauro è un ascoltatore storico, un interventista seriale che interviene da noi a La Zanzara da una decina di anni. A fasi alterne è un super complottista, uno anti sistema, qualche volta ha delle uscite in cui pensa che gli ebrei siano il fulcro del complotto mondiale. Ora è intubato a causa del Covid in ospedale, ma chi gli augura la morte è una testa di caz..".