Con 5 euro centra 10 ambi, 10 terni, 5 quaterne e una cinquina: vincita più alta di sempre al lotto

A cura di Antonio Palma

Giocando una schedina di soli 5 euro, un fortunatissimo giocatore del Lotto è riuscito a centrare una sfilza di ambi, terni e quaterne e persino una cinquina portandosi a casa la più alta vincita mai realizzata nella storia del gioco del Lotto in Italia: oltre 4 milioni di euro. È accaduto nell'estrazione di ieri, giovedì 8 maggio, che ha fruttato al fortunato vincitore la somma esatta di 4.241.160 euro.

Si tratta di una cifra non enorme se paragonata al Jackpot di atri giochi milionari come il Superenalotto ma la più alta per il Lotto non solo di quest'anno ma di sempre. L'estrazione di Giovedì 8 maggio del Gioco del Lotto ha premiato un giocatore dell’Emilia-Romagna che con una sola giocata da 5 euro ha centrato 10 ambi, 10 terni, 5 quaterne e una cinquina, come riporta Agipronews.

La giocata vincente del 73° concorso del 2025 è avvenuta a Bologna, in una ricevitoria di piazza delle Medaglie d’Oro. Il fortunato vincitore ha giocato i cinque numeri vincenti sulla ruota di Milano, includendo anche l’opzione Lottopiù. Grazie ai numeri 12-15-39-71-75, estratti ieri e giocando una schedina da 5 euro ha fatto il colpo.

Si tratta infatti di una vincita decisamente anomala per il Lotto per quanto riguarda la cifra incassata. Basti pensare che il precedente record e ora la seconda vincita più alta di sempre, che ammonta a poco più di tre milioni di euro, è stata centrata con un schedina giocata a Villa Agnedo, in provincia di Trento oltre dieci anni fa, nel 2014. Per la terza vincita più alta di sempre, pari a 3 milioni di euro, si deve tornare indietro addirittura a 18 anni fa, nel 2007 quando la cinquina fu centrata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.