Come sta oggi Papa Francesco dopo l’operazione al Gemelli: l’ultimo bollettino medico Le ultime notizie sullo stato di salute di Bergoglio dopo l’operazione chirurgica di laparotomia a cui è stato sottoposto al policlinico Gemelli di Roma: “Papa Francesco è vigile e in respiro spontaneo”.

A cura di Antonio Palma

Papa Francesco nel 2023

“Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla riuscendo a riposare in modo prolungato; è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo”, è questo l’ultimo bollettino medico sulle condizioni del Pontefice di oggi dopo l’operazione chirurgica di laparotomia a cui è stato sottoposto al policlinico Gemelli di Roma per una patologia benigna. A comunicare le ultime notizie sullo stato di salute di Bergoglio è oggi il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni. Come hanno ricordato i medici, per Papa Francesco la prognosi è riservata e verranno adottate tutte le cautele del caso visto che si tratta di una persona molto anziana che ha subito già quattro operazioni chirurghe in passato.

Come sta Papa Francesco

Papa Francesco si sta riprendendo dopo l’intervento durato circa tre ore ma dovrà rimanere in ospedale ancora per diversi giorni. Già dopo l’intervento, al momento del risveglio dall’anestesia, il Pontefice aveva dato buoni segni scambiando qualche battuta con i medici. La notte poi è trascorsa tranquilla. Secondo i medici, gli esami di controllo di routine sono buoni e per la giornata di oggi Papa Francesco osserverà il necessario riposo post operatorio già previsto.

“Il Papa è informato dei messaggi di vicinanza e affetto giunti nelle ultime ore ed esprime la sua gratitudine, chiedendo nel contempo di continuare a pregare per lui” ha fatto sapere il direttore della Sala Stampa Vaticana.

Quando durerà la degenza del Papa in ospedale

La degenza del Papa in ospedale al Gemelli durerà almeno una settimana, è questo infatti il tempo previsto prima delle dimissioni per questo tipo di intervento chirurgico ma, come ha spiegato il medico che ha operato Bergoglio, il dottor Sergio Alfieri, stiamo parando di una persona anziana e che ha già subito diverse operazioni nel corso della sua vita.

“Il Papa, un signore di 86 anni che ha già subito 4 interventi chirurgici ed è stato ricoverato per un'infezione polmonare” ha ricordato infatti Alfieri, per questo verranno adottate “tutte le cautele” del caso. I medici si sono quindi riservati la prognosi. “Dateci qualche giorno per rispondere sulla durata della degenza post operatoria" ha aggiunto.

Dopo le dimissioni però seguirà un periodo di riposo in Vaticano, che durerà almeno qualche altro giorno, probabilmente presso la sua residenza di Santa Marta, dove Bergoglio vive. Le udienze del Santo Padre fino al 18 giugno infatti sono state già annullate. Durante questo periodo Bergoglio dovrà restare a riposo e non potrà sollevare pesi di alcun tipo.