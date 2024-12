video suggerito

Come sta Martina Voce, accoltellata dall'ex. Il padre: "Le hanno ricostruito mascella, orecchio e una mano" Martina Voce è stata aggredita dall'ex fidanzato ad Oslo, dove la studentessa fiorentina 21enne lavora e studia da quale tempo. Ora è tenuta sedata in coma farmacologico. "I medici sono stati molto positivi. Da venerdì inizieranno a svegliarla pian piano per farle riprendere contatto con la realtà" ha spiegato il papà a Fanpage.it.

A cura di Biagio Chiariello

Martina Voce con suo padre Carlo

"Martina è stata operata, le hanno ricostruito la mascella, l'orecchio e una mano (l'altra sarà operata tra qualche giorno)". Così a Fanpage.it Carlo Voce, il padre della 21enne fiorentina scampata ad un femminicidio ad Oslo, dove studia e lavora da tempo, da parte dell'ex fidanzato Mohit Kumar, 20enne informatico di origine indiane.

La ragazza è tenuta sedata in coma farmacologico. "I medici sono stati molto positivi. Da venerdì 27 dicembre inizieranno a svegliarla pian piano per farle riprendere contatto con la realtà" ha spiegato ancora il signor Voce.

Kumar e Martina si erano lasciati da alcuni mesi. L'uomo però non accettava la decisione della giovane. "Sono successe cose particolari, non me le hanno dette, altrimenti l’avremmo denunciato”, aveva già raccontato Carlo Voce.

Martina Voce (foto Instagram)

La giovane di 21 anni lavorava come store manager presso ‘Smak aV Italia', il negozio di prodotti d'eccellenza italiani nel centro commerciale Vulkan, situato nel quartiere centrale di Grünerløkka, nella capitale della Norvegia. Venerdì, mentre era al lavoro intorno a mezzogiorno, il suo ex compagno è entrato nel negozio.

Le ha inferto un primo colpo alla gola, che l'ha ferita dalla zona dell'orecchio alla carotide con l'intenzione di ucciderla. Successivamente, le ha dato decine di altre coltellate (circa una trentina) al volto e su tutto il corpo, mentre lei cercava disperatamente di difendersi. Sono stati i colleghi i primi ad intervenire: uno di loro ha colpito Kumar con un fendente.

Il 20enne è attualmente ricoverato in ospedale in coma indotto e, pertanto, non ha potuto rispondere alle domande degli investigatori e delle autorità. È accusato di tentato omicidio e, non appena le sue condizioni miglioreranno, verrà trasferito in carcere.

Ha collaborato Chiara Daffini