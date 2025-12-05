Come si è arrivati alla svolta nel caso di Tatiana Tramacere: i video in cui cammina insieme all’amico

In un video, Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò il 24 novembre scorso, è stata vista mentre entrava in casa a braccetto con l’amico Dragos. Da quel momento, la giovane non ha più lasciato l’abitazione fino all’irruzione dei carabinieri.

Tatiana Tramacere e l’amico Dragos

La svolta nelle indagini sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, ritrovata viva nella mansarda a casa dell'amico, Dragos Ioan Gheormescu, e apparentemente sparita nel nulla il 24 novembre scorso a Nardò, è arrivata con l'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, visionate dalle forze dell'ordine. Almeno 40 ore di filmati da una telecamera che inquadrava l'uscio dell'abitazione del 30enne di origini rumene.

Quello che si vede è Dragos in compagnia di Tatiana nella serata del 24 novembre. I due sono a braccetto, poi entrano in casa e da allora lei non è più stata vista. Inizialmente, la qualità dei filmati non aveva consentito di risalire all'identità della coppia, ma da quel momento gli investigatori hanno tenuto sempre sotto stretta osservazione l'ingresso di casa dell'operaio di Nardò, notando che il 30enne era l'unico ad entrare e uscire dall'abitazione.

Ieri sera, il procuratore della Repubblica di Lecce ha dato ordine ai carabinieri di perquisire l'abitazione e le forze dell'ordine hanno trovato la ragazza in casa, nascosta nella mansarda ma libera di fare qualsiasi cosa volesse.

Resta quindi confermata, così come sottolineato anche dall'avvocato della famiglia in un'intervista a Fanpage.it, la versione dell'allontanamento volontario fornita sia dalla ragazza 27enne dopo le visite in ospedale, sia dal ragazzo che dopo l'interrogatorio avvenuto nella notte con l'iniziale ipotesi di sequestro di persona, è tornato libero. Per lui potrebbe delinearsi più avanti l'ipotesi di reato del procurato allarme, mentre secondo quanto conferma il legale della famiglia Tramacere, la giovane non è indagata.

Spetterà ora alla Procura concludere la vicenda e decidere il prossimo passo da compiere. Al momento, entrambi i ragazzi sono liberi cittadini e Dragos ha confermato la stessa versione dei fatti della 27enne tramite un comunicato stampa letto davanti alle telecamere dei media.