Come ha fatto la prof Cinzia De Lio a non lavorare per 20 anni: “Dirò la verità ma ora sono al mare” Come ha fatto la docente di Chioggia a non lavorare 20 anni su 24 in servizio? Cinzia Paolina De Lio, dopo essere stata destituita dall’incarico, si è difesa: “Vicenda assolutamente unica e surreale, dirò la mia verità ma ora sono al mare”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

"Dirò la mia verità, ma ora sono al mare". Sono queste le prime parole di Cinzia Paolina De Lio, la professoressa di 56 anni di Chioggia destituita dal suo incarico, ossia licenziata, per non aver lavorato per ben 20 anni su 24 in servizio dopo una lunga battaglia legale che si è conclusa in Cassazione.

In una brevissima dichiarazione rilasciata al quotidiano La Repubblica, la docente ha definito l'intera vicenda "assolutamente unica e surreale", di cui ricostruirà tutta la verità ma non ora, perché si trova al mare. "Non rispondo a domandine di giornalisti buttate qua e là che non renderebbero giustizia all’affermazione della Verità in merito alla mia vicenda, unica in senso assoluto – ha concluso -. Sono disponibile, ovviamente, a trasmettere ai colleghi che me lo chiederanno atti e documenti utili".

Gli incarichi annuali a causa del lavoro del marito

De Lio, insegnante di Storia e Filosofia, originaria della Calabria, era arrivata nel Veneziano una decina di anni fa e subito erano iniziati i problemi, con gli studenti che ne denunciavano la scarsa attenzione quando si presentava in classe. Come abbia fatto la donna a non lavorare per 20 anni dei 24 in servizio resta un mistero, anche se sempre Repubblica ha cercato di ricostruirne i movimenti.

La docente, diventata di ruolo dal 2001 dopo aver vinto un concorso, ha insegnato prima all’istituto magistrale di Polistena (in provincia di Reggio Calabria), poi al liceo scientifico Galilei di Dolo (Venezia), al Veronese di Chioggia e al Carducci di Verona. Si tratta sempre di assegnazioni annuali e provvisori dato che il marito è un ufficiale della Guardia di Finanza.

La malattia, i congedi e le assenze ingiustificate

A quanto pare, la prof in 20 anni, quindi dal 2001 al 2021, avrebbe inviato 67 certificati di assenze per malattia, che l’hanno portata fuori dalla scuola da 40 a 180 giorni l’anno in quegli anni. A ciò si aggiungano anche due assenze per infortuni sul lavoro e 16 permessi per motivi personali, tre interdizioni dal lavoro per motivi di salute, i congedi per la maternità e l’allattamento e quelli per la salute del figlio. E ancora, sette periodi di congedi parentali retribuiti, 24 per assistere familiari portatori di handicap vari, 5 esoneri per la partecipazione a corsi di formazione.

In totale le assenze giustificate ammontano a più di 100. Nel 2017 è stata sospesa per incapacità didattica. Il tribunale di Venezia l'ha reintegrata l’anno dopo ed infine la Corte d’Appello e poi la Cassazione la destituiscono definitivamente.

Quando nel 2011 difendeva i prof assenteisti

Eppure De Lio, che nel frattempo è diventata anche giornalista professionista, nel 2011 aveva anche replicato ad un articolo pubblicato sul Corriere della Sera da Gian Antonio Stella sui dati dell'assenteismo in Calabria, elencando tutte una serie di difficoltà che "fanno sì che l’insegnante calabrese che lavora in Piemonte non abbia motivo di assentarsi" mentre quello che lavora al sud di motivi ne ha parecchi. Dunque "è il fattore ambientale a creare la discriminante relativa al tasso di presenze a scuola dei docenti".

Come si è arrivati al licenziamento

La docente era stata sollevata dall’incarico dal Miur (atto confermato dalla Cassazione nei giorni scorsi) per la "assoluta e permanente inettitudine alla docenza" riscontrata dopo un’ispezione condotta nel 2015 e nel 2016 nella scuola dove lavorava. Nel rapporto degli ispettori si parla di disattenzione, disorganizzazione, "assenza di filo logico".