Come e dove è stata scattata la più bella foto di Natale: "Sei anni per avere lo scatto perfetto" Il 25 dicembre il fotografo piemontese Valerio Minato è stato premiato dalla Nasa e dalla Michigan Technological University (Mtu) con il riconoscimento della "Astronomy Picture of the day", la più bella foto del giorno legata a fenomeni astronomici. Dopo 6 anni di tentativi, Minato è riuscito a immortalare la cattedrale di Superga racchiusa dal profilo del Monviso illuminato dalla Luna in fase crescente.

A cura di Eleonora Panseri

A destra, il fotografo Valerio Minato (Foto Facebook)

"Ci sono voluti sei anni per lo scatto perfetto. Per fortuna ho la testa dura". A dirlo è il fotografo Valerio Minato, premiato a Natale dalla Nasa e dalla Michigan Technological University (Mtu) con il riconoscimento della "Astronomy Picture of the day", la più bella foto del giorno legata a fenomeni astronomici. Sui social e in una lunga intervista a La Stampa è stato lo stesso Minato a rivelare il segreto dello "scatto perfetto".

Nella foto, scattata il 15 dicembre alle ore 18.52 e che la Nasa ha intitolato "Cathedral, Mountain, Moon", il fotografo piemontese ha immortalato la cattedrale di Superga a Torino racchiusa dal profilo del Monviso illuminato dalla Luna in fase crescente. Minato è riuscito a realizzare lo scatto a Castagneto Po, in un bosco, a circa 30 chilometri dalla città, facendo un lavoro straordinario che anche la Nasa ha voluto sottolineare.

"Scatti singoli come questo richiedono pianificazione. Il primo passo è realizzare che un tale sorprendente triplo allineamento si può verificare. Il secondo è trovare il luogo migliore per fotografarlo. Ma è il terzo, essere esattamente al momento giusto, con il cielo sereno, che è il più difficile", si legge nella descrizione in inglese che correda l'immagine sul profilo X ufficiale @apod. "Cinque volte in sei anni il fotografo ha provato e ha trovato brutto tempo. Finalmente, appena dieci giorni fa, il tempo era perfetto e un sogno fotografico si è realizzato", prosegue.

Minato nei giorni scorsi ha anche pubblicato un video con il backstage dello scatto, precisando: "Condividetelo se vi va per aiutarmi a far capire che siamo circondati di meraviglia anche senza fotomontaggi o intelligenza artificiale".

A La Stampa ha spiegato di aver trovato nel 2017 "il punto perfetto da dove sarei riuscito a fare sembrare il Monviso e Superga esattamente l'uno sopra l'altra in prospettiva. Ho scattato all'alba, al tramonto, con le nuvole e senza, ma non è mai venuta la foto che sognavo, mancava qualcosa. Lo scatto con il sole sarebbe stato impossibile: l'angolo non si sarebbe mai allineato in modo esatto alla Basilica e al Monviso. La luna, invece, durante alcune fasi, tramonta con un angolo adeguato per riuscire a coglierla allineata agli altri due elementi".

Poi, ha detto ancora il fotografo, "a giugno 2022 ci sono andato vicino, ma Superga e il Monviso apparivano troppo distanti. Ho capito allora che dovevo spostarmi più in basso". Così, il 15 dicembre, Minato ha posizionato l'attrezzatura e ha atteso le 18.52, quando sapeva che "la luna sarebbe transitata sulla punta del Monviso, che a sua volta sarebbe stata allineata a Superga e al Re di Pietra".