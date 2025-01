video suggerito

Colpito per errore durante una battuta di caccia al cinghiale, muore uomo di 53 anni in Calabria L'uomo è stato colpito alla testa durante una battuta di caccia al cinghiale che si stava svolgendo a a Pietrafitta, in provincia di Cosenza.

A cura di Davide Falcioni

Pierluigi Malizia, un uomo calabrese di 53 anni, è morto durante una battuta di caccia al cinghiale a Pietrafitta, comune della presila cosentina. Dalle prime informazioni, un colpo di fucile esploso da un amico lo avrebbe colpito alla testa, non lasciandogli scampo.

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato niente da fare. I soccorritori, una volta giunti sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. L’episodio ha dato avvio a un'inchiesta condotta dai carabinieri di Rogliano, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto per accertare eventuali responsabilità.

L'incidente si è verificato pochi giorni dopo che la Regione Calabria ha deciso di prolungare fino a fine gennaio il periodo di caccia al cinghiale. La misura, adottata nel contesto di un piano per contrastare la crescente presenza di questi animali, aveva suscitato dibattito per le possibili ricadute sulla sicurezza. Che, evidentemente, non sono tardate ad arrivare.