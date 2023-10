Colpito alla testa da una pala e schiacciato contro un muretto, morto operaio 67enne

Si chiamava Rosario Senatore il 67enne morto in un tragico incidente sul lavoro a Olmo di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo era un imprenditore edile e stava realizzando un intervento in un’azienda agricola quando sarebbe stato colpito dalla pala di una scavatrice alla testa e sarebbe poi stato schiacciato contro un muretto. Inutile l’intervento dei soccorritori.