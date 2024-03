Colpito alla testa da un pannello di legno, morto il 78enne Mario Battelli: aperta un’inchiesta È morto in ospedale a Cesena Mario Battelli, l’imprenditore 78enne che nella mattinata di martedì 26 marzo è stato colpito alla testa da un pesante pannello di legno caduto dal terzo piano dell’hotel De Londres, in viale Vespucci a Rimini. L’uomo stava lavorando nel cantiere di ristrutturazione dell’albergo. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È morto in ospedale a Cesena Mario Battelli, l'imprenditore 78enne che nella mattinata di ieri, martedì 26 marzo, è stato colpito alla testa da un pesante pannello di legno caduto dal terzo piano dell'hotel De Londres, in viale Vespucci a Rimini.

Battelli, titolare di una nota ditta di arredamenti, si trovava nel cantiere di ristrutturazione dell'albergo per consegnare dei mobili da mettere nelle stanze della struttura. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il pannello di legno è caduto dal terzo piano dell'edificio colpendo in pieno il falegname riccionese.

Le condizioni dell'uomo erano apparse fin da subito gravissime, come riporta Il Resto del Carlino. Dopo aver trascorso la notte all'ospedale ‘Bufalini' di Cesena, infine questo pomeriggio Battelli è morto a seguito delle ferite riportate nell'incidente.

Il pubblico ministero di turno della Procura di Rimini, Davide Ercolani, ha aperto un fascicolo, prima per il reato di lesioni gravissime, poi cambiato in omicidio colposo dopo la morte del 78enne. La Procura ha quindi disposto l'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni.

Dell'indagine si stanno occupando la medicina del Lavoro e i Carabinieri, entrambi intervenuti subito dopo l'incidente in viale Vespucci e che ora dovranno cercare di fare chiarezza sull'accaduto. Stando a quanto è emerso dai primi accertamenti nel cantiere dell'hotel erano al lavoro due diverse ditte.

Quella di arredamenti di Mario Battelli e una seconda impresa che si occupava di carico e scarico, di cui non si conosce ancora la lista completa del personale impiegato per l'attività. Secondo quanto si apprende, gli investigatori sarebbe alla ricerca di un operaio che potrebbe aver avuto un ruolo della morte di Battelli: potrebbe infatti essersi fatto scivolare dalle mani il pesante pannello di legno che ha travolto e poi ucciso il 78enne.