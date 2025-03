video suggerito

Coinquilino rientra e lo trova morto in camera: uomo ucciso a coltellate a Torino La vittima presentava diversi segni evidenti di coltellate. Nella stanza però non è stato rinvenuto nessun coltello o altra arma da taglio. Per questo si ipotizza un omicidio il cui autore però sarebbe ancora in fuga.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Macabro rinvenimento oggi a Torino dove un uomo è stato ritrovato senza vita in una pozza di sangue nel suo alloggio, probabilmente ucciso a coltellate. La terribile scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di venerdì 7 marzo in un palazzo di via Lauro, vicino a corso Vercelli, nel quartiere Barriera di Milano, nella zona periferica del capoluogo piemontese.

A fare la terribile scoperta il coinquilino della vittima che rincasando ha trovato il cadavere della vittima nella sua stanza. La vittima è un uomo di origini orientali di mezza età, probabilmente un cittadino cinese, per il quale ormai non c’era più nulla da fare. Immediata la richiesta di aiuto ai numeri di emergenza e l’intervento di soccorsi e forze dell’ordine.

Da un primo esame esterno del cadavere, il corpo senza vita dell’uomo, rinvenuto nella sua stanza dell’appartamento condiviso al primo piano dello stabile, presentava diversi segni evidenti di coltellate. Nella stanza però non è stato rinvenuto nessun coltello o altra arma da taglio. Per questo si ipotizza un omicidio il cui autore però sarebbe ancora in fuga.

Sul luogo dei fatti intervenuti anche i reparti della scientifica per i rilievi del caso nella stanza e nell’appartamento e il medico legale per un primo esame esterno del corpo della vittima. Sul posto anche il pm di turno della Procura di Torino che ha affidato le indagini ai carabinieri che per primi sono accorsi sul posto.