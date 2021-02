Immediato ritiro dagli scaffali dei negozi per diversi lotti di Coca Cola venduta in bottiglie di vetro. A darne notizia è il Ministero della Salute attraverso il suo portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Nel dettaglio, il richiamo riguarda le bottiglie di Coca Cola in vetro da 33 cl vendute in confezioni da 24 ciascuna. Come spiegano gli avvisi datati 5 febbraio ma pubblicati dal ministero oggi, martedì 9 febbraio, il richiamo si è reso necessario per un possibile rischio fisico per i consumatori. Nel dettaglio, si parla della possibile presenza di corpi estranei nella bevanda analcolica e in particolare di filamenti di vetro.

Coca cola richiamata per presenza di corpi estranei

Ad essere interessati dal problema sono diversi lotti di Coca Cola. Gli avvisi di richiamo pubblicati dal Ministero finora sono dieci così come i lotti interessati dal ritiro dagli scaffali dei negozi. La motivazione è identica per tutti e riguarda il possibile rischio fisico per i consumatori a causa di una possibile presenza di filamenti di vetro. Si tratta di bottiglie confezionate da Coca-coca HBC Italia s.r.l. nello stabilimento di Nogara, in provincia di Verona.

Coca Cola ritirata dal mercato: tutti i lotti interessati

I lotti di Coca cola interessati dal richiamo sono dieci e riguardano tutti la Cola Coca Original Taste. Si tratta dei numeri: L201027 con data di scadenza fissata al 27-10-2021; L201024 con data di scadenza fissata al 24-10-2021; L201028 con data di scadenza fissata al 28-10-2021; L201026 con data di scadenza fissata al 26-10-2021; L201029 con data di scadenza fissata al 29-10-2021; L201031 con data di scadenza fissata al 31-10-2021; L201030 con data di scadenza fissata al 30-10-2021; L201103 con data di scadenza fissata al 03-11-2021; L201201 con data di scadenza fissata al 01-12-2021; L201202 con data di scadenza fissata al 02-12-2021.

Bottiglie di Coca Cola richiamate: i consigli per i consumatori

Le bottiglie di Coca cola invendute sono state già ritirate ma per chi avesse già acquistato il prodotto, come spiega il comunicato del ministero della Salute, la raccomandazione è di verificare il numero di lotto indicato sul collo delle bottiglie o sulle etichette. Qualora corrispondesse a quelli sopra e interessati dal richiamo l'invito ai consumatori è di non consumare la bevanda ma di contattare il numero verde 800.534.934 per provvedere alla sostituzione.

Il precedente maxi richiamo di Coca cola

Non è la prima volta che la coca cola provvede a una richiamo massiccio di bottiglie in vetro per possibile presenza di filamenti di vetro nella bevanda. Un precedente richiamo del febbraio dello scorso anno aveva riguardato le bottiglie di Coca Cola in vetro piccole da 20cl vendute in confezioni da sei. Anche in quel caso si trattava di confezioni prodotte nello stabilimento Coca Cola Italia di Nogara, in provincia di Verona.