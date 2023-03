Cliente fisso non si presenta al ristorante, aveva avuto un infarto: gestori vanno a casa sua e lo salvano I fratelli Alessandro e Rosario Guido sono i gestori della tavola calda “Via vai – piatto pronto” di Collepasso, in Salento. Lo scorso 4 marzo hanno salvato la vita ad un loro cliente abituale. Ecco come è andata.

A cura di Biagio Chiariello

I fratelli Alessandro e Rosario Guido

Da circa vent’anni aveva il suo posto e il menù personale, frequentatore abituale com’è della tavola calda “Via vai – piatto pronto” di Collepasso, in provincia di Lecce. Ma lo scorso 4 marzo non si è presentato a pranzo.

Preoccupati perché non lo vedevano arrivare, oltre per il fatto che il suo telefonino squillasse a vuoto, i fratelli Alessandro e Rosario Guido, gestori del ristorante, sono andati direttamente a cercarlo a casa, temendo che gli potesse essere successo qualcosa. Intuendo il pericolo, hanno sfondato la porta e gli hanno prestato immediato soccorso, prima di affidarlo alle cure del 118: l'uomo era stato colto da un improvviso attacco di cuore.

"Era all'interno, steso per terra, provato dal malore che aveva accusato, al punto che balbettava e non ricordava nulla. Lo abbiamo coperto ed adagiato su alcuni cuscini, poi sono arrivati i medici e lo hanno portato in ospedale" hanno raccontato al Corriere della Sera. Ora sta bene, ma finché non si sarà ripreso al 100% saranno i fratelli Guido a portargli il pranzo a casa.

"Non deve ringraziarci, anzi ci darebbe addirittura fastidio che lo facesse" specificano Alessandro e Rosario. "Viviamo in una società in cui regnano la maleducazione, la mancanza di rispetto e l'indifferenza, quando invece l'amore dovrebbe essere reciproco e verso tutti. Per qualcuno può sembrare un fatto eccezionale, per noi è stato naturale e scontato" continuano i due fratelli-ristoratori.

La storia a lieto fine è stata resa nota dalla sindaca del comune salentino Laura Manta che in post su Facebook ha ringraziato i due concittadini-eroi: