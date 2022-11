Cicciogamer89 e la denuncia per omessa dichiarazione dei redditi: “Vi giuro che non sono un evasore” È arrivata su Instagram la difesa di Cicciogamer89, lo youtuber che sarebbe stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Roma per aver “dimenticato” di dichiarare al Fisco oltre 1 milione di euro di compensi: “Ho sempre pagato tutto quello che dovevo. Cado dal pero”.

A cura di Ida Artiaco

"Sicuramente avete visto la notizia che è uscita su di me. Cerco di non dire cose sbagliate e di non andare nel torto, ma io vi dico che ho sempre pagato tutto quello che dovevo".

Comincia così la serie di storie su Instagram nelle quali Mirko Alessandrini, meglio conosciuto come Cicciogamer89, tra gli youtuber più famosi d'Italia, ha spiegato ai suoi follower quanto successo questa mattina, dopo che è stata diffusa la notizia di una denuncia a suo carico da parte della Guardia di Finanza di Roma per omessa dichiarazione dei redditi e dell'Iva.

Il giovane avrebbe "dimenticato" di dichiarare al Fisco oltre 1 milione di euro di compensi. Il suo nome è stato reso noto dalle agenzie di stampa, ma non è stato rivelato dalle Fiamme Gialle.

Ciccigamer89 si è rivolto alla sua community social spiegando che "c'è un controllo fiscale sulla mia persona negli ultimi 5 anni, penso come migliaia di persone in questo momento. Non c'è nessuna cartella esattoriale, si sta ancora discutendo su quale sia la mia posizione e quella dell'Agenzia delle Entrate. Ma vi giuro che non sono un evasore né tantomeno mi va di evadere".

Ha poi aggiunto: "Ho sempre pagato i miei F24, ho sempre pagato un botto di tasse e mi sono lamentato in live però non voglio fare come altre persone che cercano di nascondere. Io voglio parlare di questa cosa. Cado dal pero. Tra l'altro diverse testate giornalistiche non dicono neanche che sia io l'evasore. Non è sicuro che sono io, ho parlato col mio commercialista e non ci risulta assolutamente questa mancanza verso il Fisco".

Lo youtuber ha concluso la serie di video affermando che "comunque adesso sto cercando di capire come posso muoversi al meglio. Io ho sempre pagato tutto, se veramente dovessi essere io questa persona, perché c'è una cosa un po' meccanica dietro, cioè non è detto che sia io. Sto sentendo un penalista. Vi tengo aggiornati. Chi mi conosce bene lo sa che ho sempre pagato tutto".