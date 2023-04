Chupa chups Tubes e Crème caramel richiamati per presenza di allergeni non dichiarati Si tratta di richiami validi per persone allergiche mentre non vi è alcun rischio per le persone non allergiche che possono consumare i prodotti nel caso li avessero già acquistati.

A cura di Antonio Palma

Nuovi richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori per presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Il Ministero della salute ha comunicato oggi il ritiro dai negozi di un lotto di Chupa chups tubes mini, mentre la catena di discount Lidl ha segnalato il richiamo di un lotto di preparato per Crème Caramel. Si tratta di richiami validi per persone allergiche mentre non vi è alcun rischio per le persone non allergiche che possono consumare i prodotti indicati nel caso li avessero già acquistati

Attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza, infatti, il Ministero oggi ha dato conto del richiamo, per presenza di allergeni non dichiarati, del lotto L2082 dei Chupa chups tubes mini con termine minimo di conservazione fissato al febbraio 2024. Si tratta di un prodotto venduti in buste da 175 grammi ciascuna e prodotti dalla società Perfetti Van Melle nel proprio stabilimento di Castelnuovo.

Richiamato preparato per Crème caramel

La catena di superemrcati Lidl invece ha dato conto del richiamo dagli scaffali dei propri negozi di un lotto di preparato per crème caramel venduto a marchio Belbake, sempre per allergeni non dichiarati Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 200 grammi con il termine minimo di conservazione fissato al 05/12/2025. Il preparato richiamato è stato confezionato dall’azienda Prontofoods SpA Per Lidl, nello stabilimento di Montichiari, in provincia di Brescia.

Come spiega il produttore, il richiamo del preparato è stato disposto perché in seguito ad analisi è stata riscontrata la presenza di tracce di mandorle non dichiarate in etichetta. "Si invitano i consumatori allergici alle mandorle che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino" spiega l'avviso, ricordando che Altri prodotti venduti da Lidl Italia non sono coinvolti dal richiamo.