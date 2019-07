Drammatico incidente ieri mattina, sabato 27 luglio 2019, a Chioggia, nel Veneziano. Un uomo è stato investito da un trattore tagliaerba ed è morto dissanguato dopo aver subito l'amputazione delle gambe. La vittima era un pensionato e aveva ottanta anni. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia si è consumata intorno alle 9.30 del mattino a Brondolo, nel Comune di Chioggia, nel campo della vittima che aveva chiesto aiuto a una persona per tagliare l'erba. Secondo le prime verifiche effettuate dai carabinieri, che hanno ascoltato l’uomo che guidava il mezzo di grosse dimensioni, è possibile che il pensionato si sia avvicinato troppo per seguire i lavori o comunque per dare un’occhiata. La falciatrice lo ha a quel punto investito all’altezza delle gambe, causandogli delle ferite che gli sono costate la vita. Secondo quanto ricostruito dai militari, tra la vittima proprietaria del terreno teatro della tragedia e l'uomo che guidava il mezzo non risulterebbe alcun legame di parentela né di conoscenza.

Inutile l'intervento di una ambulanza – Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i tecnici dello Spisal e un’ambulanza del 118, che purtroppo però non ha potuto far nulla per salvare il pensionato.Troppo gravi le lesioni riportate alle gambe. La salma è stata ricomposta all'obitorio dell'ospedale di Chioggia ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.