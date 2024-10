video suggerito

Chieti, esce per andare a scuola e non torna a casa: si cerca la 15enne Chiara Casturà Sono in corso le ricerche di Chiara Casturà, una 15enne di Santa Maria Imbaro allontanatasi nella mattinata del 1° ottobre dalla sua abitazione per andare a scuola. Le ricerche sono state estese a tutto il territorio nazionale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Chiara Casturà

Chiara Casturà, 15 anni, è uscita di casa nella mattinata di martedì 1° ottobre e non ha fatto rientro a casa. La ragazzina si è allontanata dalla sua abitazione di Santa Maria Imbaro per andare a scuola e non vedendola rincasare, i genitori si sono rivolti ai carabinieri di Lanciano.

Le autorità hanno subito dato il via alle ricerche nella regione Abruzzo. Purtroppo però, le operazioni portate avanti nelle ultime ore non hanno ancora dato i frutti sperati. Al momento si cerca di ricostruire la dinamica degli spostamenti della mattina del 1° ottobre.

Non è chiaro se la ragazzina sia effettivamente entrata in aula per le lezioni, nell'istituto De Titta in largo Santa Chiara che frequenta. Le ricerche sono state estese a livello nazionale per non lasciare niente al caso. Lo hanno confermato i Carabinieri di Lanciano che si stanno occupando delle indagini per trovare la ragazza scomparsa.

Al momento dell'allontanamento, avvenuto il 1° ottobre, la giovane indossava jeans, una felpa rossa e una canotta nera. La giovane è alta 1.70 cm, ha occhi castani e capelli lunghi dello stesso colore. Sui social sono stati condivisi da decine di persone gli annunci riguardanti la scomparsa.

Per gli investigatori, potrebbe essersi allontanata per raggiungere il fidanzato, ma non vi sono dati certi su una possibile fuga per incontrare qualcuno. Chiunque l'abbia vista, può contattare i Carabinieri di Lanciano per fornire informazioni utili al ritrovamento dell'adolescente.