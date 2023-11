Chieti, ancora ricercato Michael Dennis Whitbread, il compagno della 66enne trovata morta in casa Le forze dell’ordine stanno cercando Michael Dennis Whitbread, accusato di aver ucciso la 66enne Michele Faiers Dawn nella sua abitazione di Casoli (Chieti). Stando a quanto reso noto, il 74enne sarebbe fuggito dopo l’omicidio avvenuto 4 o 5 giorni prima del ritrovamento del cadavere.

A cura di Gabriella Mazzeo

Michael Dennis Whitbread e la compagna 66enne trovata morta in casa

Risulta ancora ricercato l'uomo che potrebbe aver ucciso con una coltellata all'addome la 66enne Michele Faiers Dawn in un'abitazione di Casoli (Chieti). Sono ancora poche le informazioni sulla morte della donna di origini inglesi e da anni trapiantata in Italia trovata senza vita nella sua abitazione nella giornata di ieri, mercoledì 1 novembre. Il cadavere della 66enne è stato rinvenuto nella camera da letto, ma la donna potrebbe essere stata uccisa 4 o 5 giorni prima del ritrovamento del corpo.

Le ricerche del killer sono estese in tutta Italia. Stando a quanto reso noto, si chiamerebbe Michael Dennis Whitbread il 74enne ricercato dalle forze dell'ordine. L'uomo, che era il compagno della vittima, si sarebbe allontanato dall'abitazione di Casoli sulla sua Jeep Compass bianca, ma non si sa in quale direzione sia andato.

Michele Faiers Dawn, così si chiamava la vittima, si era trasferita in Italia con il compagno da un paio di anni. A trovare il corpo della 66enne, un'amica che ha chiesto aiuto ai vicini. Sarebbero stati loro ad allertare poi le forze dell'ordine. La coppia, stando a quanto scoperto da chi indaga, era molto riservata e i due erano soliti fare lunghe passeggiate in compagnia dei loro cani. Secondo chi li conosceva, i due non avevano mai litigato.

I residenti della zona hanno raccontato che la coppia aveva sempre mantenuto una certa distanza dalla comunità locale, limitando le proprie frequentazioni a pochi amici, quasi tutti di origini inglese. Whitbread potrebbe aver già lasciato l'Italia, perché l'omicidio si sarebbe verificato 4 o 5 giorni prima il ritrovamento del cadavere.

Le forze dell'ordine stanno setacciando il Paese e visionando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti sulle strade italiane. Nel frattempo, la comunità di espatriati dall'Inghilterra sta cercando di offrire il proprio contributo alle forze dell'ordine.

Le campagne italiane sono infatti una destinazione popolare tra gli inglesi che scelgono di cambiare vita, soprattutto tra gli anziani che, dopo anni di lavoro, scelgono una quotidianità più lenta e a contatto con la natura.

Il movente dell'omicidio resta per ora sconosciuto. L'irreperibilità del 74enne dà agli inquirenti motivo di credere che sia stato proprio lui ad uccidere la compagna con una serie di coltellate all'addome.