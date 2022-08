Chiavari, ex sindaco ha un malore in auto e investe un ciclista: muoiono entrambi Giovanni Scuderi, 77enne che negli anni Novanta rivestì anche la carica di vicesindaco di Chiavari, ha avuto un malore mortale mentre era alla guida della sua auto ed ha investito un ciclista, uccidendolo.

A cura di Davide Falcioni

È di due morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina nel centro di Chiavari, in provincia di Genova.

L'incidente è avvenuto in corso Giannelli. Giovanni Scuderi, 77enne che negli anni Novanta rivestì anche la carica di vicesindaco della città ligure, era alla guida della sua automobile con a fianco la moglie. L'uomo proveniva da corso Italia quando, probabilmente a causa di un malore, ha sbandato andando a investire in pieno un ciclista di 92 anni. Entrambi sono deceduti.

I sanitari del 118 e i volontari delle pubbliche assistenze hanno tentato per oltre mezz'ora di rianimare sia Scuderi che l'anziano ciclista, ma le manovre rianimatorie si sono rivelate del tutto vane. Trasportata in ospedale sotto shock la moglie del 77enne. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i vigili urbani che hanno disposto il blocco della circolazione nella zona.

L'uomo che ha avuto il malore era molto noto e stimato in città. La vittima è un anziano milanese in vacanza in Liguria, che aveva deciso di fare una piacevole pedalata. La moglie di Scuderi è ricoverata in ospedale a Lavagna per fratture alle costole e trauma facciale. Le due salme sono state trasferite a Genova nel reparto di medicina legale a disposizione della magistratura. La morte dell'ex vicesindaco ha generato sconforto in città.