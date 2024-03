Chiamato d’urgenza in ospedale per trapianto ma gli mancano 6 euro per il taxi: “Lasciato a piedi” L’episodio denunciato da un 50enne torinese che era in lista di attesa da tempo per un organo compatibile per il trapianto a Torino. L’uomo è stato poi accompagnato in ospedale da un altro taxi, grazie all’aiuto dei medici, e sottoposto a trapianto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Convocato d’urgenza in ospedale per la disponibilità di un organo compatibile al trapianto per il quale era in lista di attesa da tempo, un 50enne torinese si è ritrovato però senza soldi sufficienti per il taxi che avrebbe dovuto accompagnarlo e quindi sarebbe stato lasciato a piedi. La denuncia arriva da Torino dove il 50enne poi è stato accompagnato in ospedale da un altro taxi, grazie all’aiuto dei medici, e sottoposto a trapianto.

Come ha denunciato al Corriere della Sera Rosario Cutri, che assiste il 50enne di origine maliane, l’episodio sabato scorso quando dal Centro delle Molinette di Torino hanno telefonato al paziente in attesa di trapianto di rene per informarlo dell’organo disponibile e convocarlo quindi per l’operazione chirurgica immediata. Era notte e il paziente di nome Kanda si è rivolto quindi a un taxi per farsi accompagnare.

Una volta nell’auto bianca, però, sarebbe accaduto lo spiacevolissimo episodio. L’uomo si sarebbe accorto di non avere soldi a sufficienza per pagare la corsa. Stando al suo racconto, mancavano circa sei euro, quindi avrebbe chiesto al tassista di aspettare mentre prelevava da uno sportello bancomat. In zona, però, nessuno era funzionante ma a questo punto il tassista, stufo di attendere, lo avrebbe lasciato sul posto.

Non solo, andando via, il taxi si è portato anche lo zaino con documenti personali e medici necessari al ricovero e che il 50enne aveva lasciato sul sedile posteriore della vettura. L’uomo quindi si è diretto all’ospedale San Giovanni Bosco, dove aveva fatto la dialisi, e qui “per fortuna ha trovato un’equipe di medici e infermieri che hanno capito la situazione e lo hanno aiutato” ha spiegato Cutri. Lo zaino infine è stato trovato in strada dai vigili e riconsegnato in settimana al 50enne, già ricoverato dopo il trapianto in ospedale.

“Nello zaino trovato dalla polizia locale c’erano documenti sanitari molto importanti. Sarebbe bastato consegnarlo all’ospedale o alle forze dell’ordine. Kanda è ancora ricoverato, ma è intenzionato a sporgere denuncia” ha concluso Cutri.