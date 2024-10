Chi sono le quattro vittime dell’incidente di Fonni: tornavano dal caseificio dove lavoravano insieme

video suggerito

Si chiamavano Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo F., 17, Marco Innocenti, 18, e Michele Soddu, 22 le quattro giovani vittime dell'incidente stradale avvenuto nella notte sulla provinciale 69 alle periferia di Fonni, in provincia di Nuoro. Tutti lavoravano nel caseificio di proprietà della famiglia della sindaca. Il ricordo sui social di un ex insegnante: "Erano ragazzi pieni di vita".

A cura di Eleonora Panseri

Le vittime dell'incidente di Fonni: Michele Soddu, 22 anni, Marco Innocenti, 18, Lorenzo F., 17, e Michele Coinu, 21.

Si chiamavano Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo F., 17, Marco Innocenti, 18, e Michele Soddu, 22 le quattro giovani vittime dell'incidente stradale avvenuto nella notte sulla provinciale 69 alle periferia di Fonni, in provincia di Nuoro.

Tutti lavoravano nel caseificio di proprietà della famiglia della sindaca del paese, Fattorie Gennargentu, ed erano grandi appassionati di cavalli (partecipavano abitualmente alle tradizionali pariglie di Fonni). Di loro non si avevano notizie dal pomeriggio ma i genitori avevano dato l'allarme all'ora di cena quando non li hanno visti rientrare a casa dal lavoro.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, i quattro giovanissimi, che viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, avrebbero perso il controllo del mezzo a ridosso di una curva scontrandosi tra due alberi. Nell'urto l'auto è stata scoperchiata e quando è finita nella scarpata tutti i giovani sono stati sbalzati fuori.

Michele Coinu e Lorenzo F.

La morte dei ragazzi risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento dei corpi, avvenuto poco prima della mezzanotte (le salme sono già state restituite alle famiglia in mattinata). Per cercarli si erano attivati gli amici, i parenti, i carabinieri e i Vigili del fuoco che nella notte hanno fatto la drammatica scoperta in fondo alla scarpata a poca distanza dal loro paese dove i quattro vivevano e lavoravano.

La notizia della morte dei ragazzi ha sconvolto il paese di Fonni. Stasera la comunità si stringerà attorno alle famiglie con una fiaccolata organizzata dal parroco don Luciano Monni, che partirà dalla parrocchia di San Giovanni Battista alle 20 e passerà davanti alle case dei quattro ragazzi morti. Per domani sono previsti i funerali e l'amministrazione comunale ha annunciato, per l'occasione, il lutto cittadino.

"Lorenzo era un ragazzo come tutti gli altri. Come Michele Coinu, Michele Soddu e Marco Innocenti. – ha scritto un ex insegnante della vittima più giovane sui social- Erano ragazzi pieni di vita. Lorenzo l’ho avuto per un anno in seconda. Un bravo ragazzo, unico e irripetibile come tutti gli altri. Ognuno con le sue paure, debolezze, sfiducia.Ognuno con il proprio carattere, le convinzioni che si hanno quando si è giovani e la vita la si vuol spesso prendere a pugni.

"É straziante vedere che se sono andati via così, nelle strade che percorriamo ogni santo giorno. – prosegue – Vivendo la loro vita tutta ancora da scoprire. Il mio pensiero va alle famiglie, a tutti i loro amici. Ai compagni di classe che stamattina sono rimasti fuori dai cancelli in segno di lutto, attoniti di fronte alla notizia".