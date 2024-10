video suggerito

Fonni, auto si ribalta e finisce in una scarpata: morti quattro ragazzi tra i 17 e i 20 anni Non vedendoli rientrare, ieri sera i familiari hanno dato l’allarme e, intorno a mezzanotte, è stata rinvenuta la Fiat Punto rossa in fondo a un dirupo, con l’abitacolo schiacciato e nelle vicinanze i corpi dei quattro giovani. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

1.895 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quattro ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni sono morti nel tardo pomeriggio di ieri a Fonni, in provincia di Nuoro, dopo che l’auto sulla quale viaggiavano ha perso il controllo, ribaltandosi, uscendo di strada e finendo in una scarpata.

L'allarme dai dai genitori: non li avevano visti rientrare

L’incidente si è verificato intorno alle 18 per cause ancora in corso di accertamento. La vettura viaggiava lungo la vecchia strada statale 69 che conduce a Tortolì, poco fuori l’abitato di Fonni. Sulla carreggiata, stando ai primi rilievi dei carabinieri, sono presenti segni di frenata, prima che l'auto si ribaltasse e finisse nel burrone. Esclusa il coinvolgimento di altri veicoli nell'incidente.

Non vedendoli rientrare, poche ore più tardi i familiari hanno dato l’allarme e, intorno a mezzanotte, è stata rinvenuta la Fiat Punto rossa in fondo a un dirupo, con l’abitacolo schiacciato e nelle vicinanze i corpi dei quattro giovani sbalzati fuori nel corso dell’incidente. Sul posto personale sanitario 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Chi sono i quattro ragazzi morti a Fonni

Le vittime sono Michele Coinu, 20 anni, che probabilmente era alla guida dell'auto appartenente al diciottenne Marco Innocenti. Insieme a loro c’erano Michele Soddu, 20 anni, e Lorenzo F., 17 anni. i quattro ragazzi stati sbalzati fuori dalla macchina e sono tutti morti. Del gruppo non si avevano notizie dal pomeriggio, tanto che amici e conoscenti avevano iniziato a cercarli. In quel tratto di strada a poca distanza dalla casermetta di Caravai non c’è guard rail. La famiglia di uno dei quattro non è nemmeno a Fonni: era partita per una crociera e sta cercando di rientrare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO