Francesco e Gessica, morti in incidente a Rosarno: lui le aveva chiesto di sposarlo, non aveva la patente Francesco Giovinazzo e Gessica Muià sono i due giovani di 23 anni morti nell'incidente stradale accaduto la scorsa notte a Rosarno. Erano fidanzati e volevano sposarsi: la tragedia la sera del compleanno di lei.

A cura di Ida Artiaco

Si chiamavano Francesco Giovinazzo e Gessica Muià i due giovani di 23 anni morti nell'incidente stradale verificatosi la scorsa notte a Rosarno. I due erano fidanzati: lui lavorava come operaio edile e aveva proposto alla ragazza di sposarlo.

Sempre ieri, inoltre, solo tre ore prima dell'incidente, il giovane aveva scritto un messaggio su Instagram alla fidanzata. "Non solo – aveva scritto Francesco – è il tuo compleanno. Io ti amo più della mia stessa vita. Ce lo siamo promessi fino alla morte".

Ieri, infatti, era il giorno del compleanno di Gessica. Lei e il fidanzato erano in macchina e stavano tornando dalla festa della ragazza, che si era ritrovata con alcuni amici a cena in un ristorante della zona, quando si sono schiantati per cause ancora in via di accertamento contro un pilastro di cemento.

Gravemente ferito un terzo passeggero che occupava il sedile superiore – Francesco Giovinazzo di 20 anni, cugino del conducente -, che è stato trasportato in codice rosso al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Dalle prime indagini risulta che Giovinazzo non aveva mai conseguito la patente. I carabinieri hanno inoltre accertato che la 500 su cui erano a bordo era sprovvista di assicurazione. L’auto su cui viaggiavano i tre ragazzi, la notte scorsa, si è schiantata contro un pilastro in cemento armato, mentre percorreva una strada periferica di Rosarno. Probabilmente l’alta velocità la causa della tragedia.

La Procura della Repubblica di Palmi, che coordina le indagini sull'incidente, ha disposto sui corpi delle due vittime e sul terzo giovane rimasto ferito l'effettuazione dell'alcol test e di esami tossicologici.