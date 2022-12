Chi erano Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due fidanzati siciliani trovati morti in Inghilterra Nino Calabrò e Francesca Di Dio sono stati trovati morti in un appartamento di Thornaby-on-Tees, in Inghilterra. I due giovani fidanzati, entrambi siciliani, stavano insieme da tre anni. La polizia ha fermato un sospetto, un ragazzo di 21 anni.

A cura di Chiara Ammendola

Nino Calabrò e Francesca Di Dio

Stavano insieme da più di tre anni Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i giovani fidanzati trovati morti in casa in Inghilterra. I due, entrambi siciliani, sono stati rinvenuti senza vita all'interno di un'abitazione a Thornaby-on-Tees, nello Yorkshire del Nord. Si tratta di una cittadina inglese, di poco più di 20mila abitanti, dove si era trasferito Calabrò qualche anno fa quando aveva deciso di rifarsi una vita.

Originario di Barcellona Pozzo di Gotto, Nino Calabrò aveva 25 anni: nel 2016 si era iscritto all'università a Messina, poi la decisione di trasferirsi nel Regno Unito, forse per cercare opportunità di lavoro diverse. In questo ultimo periodo aveva iniziato a lavorare in un ristorante. Un lavoro che non gli permetteva di muoversi spesso, per questo la fidanzata andava spesso a trovarlo.

I due stavano insieme da settembre 2019, così come si legge anche dal post condiviso sui social dal 25enne. Francesca Di Dio, 21 anni, era invece originaria di Montagnareale, comune della provincia di Messina. Si trovava in Inghilterra perché era andata a trovare il fidanzato così da trascorrere con lui le feste di Natale. Tanti i post social che i due condividevano a dimostrazione del loro amore: “Arrivo”, scriveva lei postando la foto su un aereo mentre era in volo per il Regno Unito. E ancora “I love you baby”, in un video girato invece proprio a Thornaby-on-Tees.

Nel loro ultimo post Facebook, datato 7 dicembre, i due sono intenti a sorseggiare una birra nel pub The Thomas Sheraton della cittadina britannica: scherzano e fanno l’occhiolino verso l’obiettivo.

Da due giorni dei due non si avevano più notizie. A lanciare l'allarme i famigliari della giovane coppia. Le forze dell'ordine si sono immediatamente messe sulle loro tracce, fino a quando nel pomeriggio di ieri i corpi sono stati rinvenuti in un appartamento di Thornaby Road. L'ispettore di polizia Peter Carr ha fatto sapere, così come riportato dalla stampa locale, che "un uomo e una donna sono purtroppo morti e un uomo rimane in custodia di polizia in relazione all'incidente".

Per l'omicidio dei due giovani fidanzati sarebbe stato infatti fermato un sospettato, si tratta di ragazzo di 21 anni. La polizia ha però lanciato un appello "a chiunque sia passato ieri da Thornaby Road, tra le 10 e le 11, e abbia notato qualcosa d'insolito" di farsi vivo.