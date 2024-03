Chi erano Lanfranco De Gennaro e Laura Bucceri, i coniugi morti nello schianto dell’ultraleggero a Treviso Lui era un ex era un generale dell’Aeronautica militare in pensione, mentre la moglie Laura Bucceri era un’ex insegnante delle scuole elementari. I due erano in viaggio per raggiungere il Friuli a bordo di un velivolo ultraleggero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Gabriella Mazzeo

Lanfranco De Gennaro e Laura Bucceri

Si chiamavano Lanfranco De Gennaro e Laura Bucceri i due coniugi deceduti nel tragico incidente avvenuto nella mattinata di oggi nel Trevigiano. I due si trovavano su un aereo ultraleggero che si è schiantato al suolo poco dopo il decollo. Il motore del velivolo si sarebbe spento a un'altezza di circa 40 metri. La coppia aveva due figli che vivono tra Catania e Treviso.

I due coniugi vivevano a Treviso, nel quartiere di San Pelaio, dove si erano trasferiti da Udine a metà degli anni '70. De Gennaro era un generale dell'Aeronautica militare in pensione, mentre la moglie, di origine siciliana, era stata per anni una maestra delle scuole elementari Bindoni di Treviso.

De Gennaro aveva volato per diversi anni con il Secondo Stormo al Sant'Angelo e nel 2008 aveva ricevuto anche l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica al Quirinale. Negli anni era stato in missione in Kosovo durante la guerra e per l'Italia si era occupato del coordinamento a terra. Era esperto di volo, appassionato di motori e di falegnameria.

Laura Bucceri

Al momento dello schianto, i due si stavano recando in Friuli, dove avevano rimesso a nuovo una casa appena acquistata. I due coniugi erano da soli sull'ultraleggero al momento dell'incidente. Stando a quanto reso noto, i due sarebbero morti sul colpo. L'incidente ha sconvolto Treviso e l'intero quartiere di San Pelaio dove i due vivevano.

Lanfranco De Gennaro e sua moglie

Laura Bucceri era stata per tanti anni una maestra delle scuole elementari molto apprezzata e la sua passione per la poesia l'aveva portata a partecipare a diversi concorsi e manifestazioni locali. Bucceri era anche una grande appassionata di musica e spesso componeva vere e proprie canzoni con i testi delle sue poesie. Le dinamiche dell'incidente sono ancora tutte da verificare e saranno gli accertamenti delle autorità a definire cosa abbia provocato lo schianto