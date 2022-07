Chi è Vitalie Sofroni, ucciso per difendere una donna dalla furia omicida del marito È stato ucciso per aver difeso una donna dalla furia omicida del marito il 40enne di origini moldave Vitalie Sofroni. L’omicidio è avvenuto martedì sera a Parma: “Era solare, sempre gentile e disponibile con tutti”, le parole dei famigliari.

A cura di Chiara Ammendola

Vitalie Sofroni (Facebook)

Si chiamava Vitalie Sofroni, 40 anni, l'uomo ucciso a coltellate nella serata di ieri in un parcheggio di Gaione per difendere una donna dall'aggressione del marito. A sferrare i colpi mortali è stato infatti il coniuge della donna che dopo essersi scagliato contro la moglie ha deciso di accanirsi sul 40enne intervenuto per placare la sua furia omicida. “Era molto solare e disponibile – racconta la cognata della vittima – sapeva giocare con i bambini e rispettava tutti. Sempre positivo, era molto carino e disponibile”

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri del comando provincia di Parma insieme con gli agenti della Squadra mobile della città emiliana che hanno già fermato l'assassino. L'uomo è accusato di omicidio e si trova in carcere in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria. “Mi hanno chiamata e mi hanno detto che mio fratello era stato accoltellato – racconta a ParmaToday la sorella della vittima, Stella Svetlana – sono arrivata e l'ho trovato a terra. Non so che dire: so solo che Vitalie ha salvato una donna e il suo bambino”.

Tutto è avvenuto nel parcheggio di strada Forlanini nella frazione di Gaione a Parma, dove la coppia di coniugi, di origini moldave, stava litigando dinanzi al figlio minorenne. Lo scontro, fino a quel momento verbale, si sarebbe trasformato in un'aggressione vera e propria quando l'uomo ha provato a colpire la moglie con un coltello: è in questo momento che sarebbe intervenuto Vitalie, collega di lavoro dell'assassino, per tentare di salvare la donna dalla furia omicida del marito.

Leggi anche Argentina, Patricia uccisa dal suo ex marito perché voleva raggiungere il nuovo fidanzato in Italia

Il 40enne è stato così colpito diverse volte dall'uomo che ha poi provato a scappare, rifugiandosi in un parcheggio adiacente, prima di essere fermato dai carabinieri intervenuti tempestivamente sul posto. “Siamo stati avvisati che Vitalie è stato accoltellato. Quando siamo arrivati abbiamo capito che si è messo in mezzo per difendere la donna. Il marito voleva uccidere la moglie e ha poi accoltellato Vitalie – ha raccontato la cognata della vittima – era un ragazzo molto disponibile per tutti: il marito si comportava male con la moglie. Loro due lavoravano insieme, erano amici”.