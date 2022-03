Chi è Tommaso Petroni, il successore del generale Figliuolo per completare la campagna vaccinale l Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm. Finito lo stato di emergenza, il 31 marzo, il commissario Figliuolo passerà la mano.

Con la fine dello stato d'emergenza per la pandemia – domani 31 marzo – il generale Francesco Figliuolo non è più il commissario straordinario all’emergenza Covid-19. In tale ottica il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm di nomina del maggior generale dell'Esercito Tommaso Petroni a Direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, a decorrere dal 1° aprile. Il suo nome è stato indicato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Vice di Petroni sarà Giovanni Leonardi, dirigente del ministero della Salute. L'Unità sarà composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l'emergenza Covid e da personale in servizio al Ministero della Salute.

Tommaso Petroni, brigadier generale dell’Esercito, specialità Tramat (arma dei trasporti e materiali), è già il responsabile della logistica alla struttura commissariale Covid-19. Sessanta anni, originario di Canosa di Puglia, si è arruolato nell’Esercito nel 1981. Ha ricoperto vari incarichi di comando ed ha prestato servizio in missioni in Kurdistan, Somalia e Kosovo oltre che al quartier generale della Nato a Valencia. Dall’ottobre 2018 ad aprile 2021, il maggior generale ha svolto gli incarichi di capo reparto Trasporti e capo reparto Materiali occupandosi della gestione di tutti i trasporti nazionali ed internazionali a supporto di Enti e Reparti dell’Esercito italiano.