Chi è il giovane militare scomparso dalla base USA di Aviano: era uscito con telefono e bibbia Le autorità americane hanno diffuso foto e generalità del 21enne Gonzales Angel Ernesto, uscito dalla Base di Aviano nella notte tra l'8 e il 9 marzo portando con sé il cellulare, una bibbia e un foglio. Attivata la Prefettura di Pordenone.

A cura di Biagio Chiariello

Gonzales Angel Ernesto

Si chiama Gonzales Angel Ernesto e ha 21 anni, il militare americano scomparso da venerdì 8 marzo dopo essersi allontanato dalla dalla Base Usag di Aviano portando con sé il cellulare, una bibbia e un foglio.

La Prefettura di Pordenone ha lanciato un appello pubblico per favorire le ricerche del giovane, paracadutista, che era ospite temporaneamente della struttura per partecipare a un'esercitazione. Da quanto si è appreso, Ernesto era arrivato in Italia giovedì dalla base tedesca di Ramstein. Nella notte tra l'8 e il 9 marzo è uscito dal perimetro della Base.

L'ipotesi più probabile sarebbe quella di un allontanamento volontario da parte del giovane militare statunitense.

Ad accorgersi della sua scomparsa erano stati alcuni commilitoni, che vivono a stretto contatto con lui e che lo attendevano negli alloggi della base.

Confermiamo che il soldato è scomparso mentre la sua unità si stava esercitando dad Aviano – ha affermato il colonnello Mike Weisman -. Ringraziamo per il supporto i nostri partner italiani".

Intanto i commilitoni del 21enne hanno fatto ritorno in Germania.

Alle generalità del giovane è stata anche allegata una sommaria descrizione delle caratteristiche fisiche: altezza m. 1,65, peso 55kg, capelli castani e occhi scuri. Il telefono risulta attivo e agganciato a una cella di Aviano ma non è ancora stato trovato. Potrebbe essersi scaricata la batteria.

Sono in corso ricerche congiunte sia da parte del personale americano, sia delle forze dell'ordine italiane, supportate dalle squadre comunali di Protezione civile della zona.