video suggerito

Chi è il cardinale Fernando Filoni, il diplomatico sotto le bombe in Iraq e outsider del conclave Il cardinale Fernando Filoni, 79enne pugliese Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, vanta una lunga carriera diplomatica che lo ha portato anche in Iraq. In Vaticano però ha ricoperto anche il delicato ruolo di Prefetto di Propaganda Fide e Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

96 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cardinale Fernando Filoni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conclave, elezione del nuovo Papa ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella lista dei papabili del nuovo conclave, che dal 7 maggio si riunirà per eleggere il successore di Bergoglio, negli ultimi giorni si fanno largo nuovi nomi oltre a quelli già noti, tra di loro anche il cardinale Fernando Filoni, tarantino di nascita ma cresciuto a Galatone in Salento, 79 anni appena compiuti e attuale Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

La sua apprezzata figura di diplomatico del Vaticano per lungo tempo può contare su ampi rapporti con gli altri cardinali grazie ai suoi viaggi e alle sue permanenze all’estero ma soprattutto sulla capacità di mediare le varie istanze che emergeranno in conclave che vede la presenza di 133 prelati. Una capacità confermata dalle sue recenti affermazioni sul nuovo papa che “è chiamato a rafforzare l’unità della Chiesa e a camminare in mezzo al suo popolo, però tenendo presente le realtà di chi sta avanti, di chi sta dietro. E di chi sta a destra e a sinistra”.

Chi è Fernando Filoni, l'esperienza diplomatica in Asia e America

Il cardinale Fernando Filoni dunque sembra incarnare l’outsider il cui nome potrebbe emergere nel caso di blocco in Conclave di uno dei favoriti al soglio di Pietro. Grazie alla sua lunga esperienza che lo ha portato in Sri Lanka, Iran, Brasile, Filippine, Hong Kong e Giordania oltre che in Iraq al tempo della guerra, sa come muoversi per appianare divergenze e contrasti ma conta anche una lunga esperienza come amministratore vaticano che lo ha portato al comando di Propaganda Fide, la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, di cui è Prefetto Emerito ma anche ai vertici della Segreteria di Stato.

Ordinato sacerdote il 3 luglio 1970, Fernando Filoni è entrato nel Servizio diplomatico della Santa nel 1981 con lunghe missioni in Asia e in America negli anni successivi. La carriera diplomatica lo ha portato a essere nominato Nunzio Apostolico prima in Giordania e poi in Iraq. A Baghdad è stato Nunzio durante gli ultimi due anni del regime di Saddam Hussein, poi durante la guerra e per i tre anni successivi quando è rimasto unico rappresentante diplomatico straniero sotto le bombe.

Gli incarichi in Vaticano e gli apprezzamenti di Benedetto XVI e Francesco

Nel 2007 è stato nominato Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato e nel 2011 Papa Benedetto XVI lo ha nominato Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Dopo aver partecipato al conclave che ha eletto Papa Francesco, ha accompagnato il Pontefice nel suo Viaggio Apostolico in Iraq. Lo stesso Bergoglio lo ha confermato alla guida del Dicastero e poi nominato Gran Cancelliere Emerito della Pontificia Università Urbaniana e infine Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

“Non ho paura dei contrasti, anzi i diversi punti di vista e il confronto aiutino a maturare. La Chiesa ha camminato su un binario di sinodalità, della collegialità e di valorizzazione delle conferenze episcopali. Credo che questa strada vada consolidata” ha spiegato nei giorni scorsi a La Stampa.