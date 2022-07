Chi è Filippo Ferlazzo, l’uomo che ha ucciso a bastonate l’ambulante nigeriano a Civitanova Marche L’uomo che ha ucciso per strada a Civitanova Marche Alika Ogorchukwu, ambulante nigeriano di 39 anni, si chiama Filippo Ferlazzo, ha 32 anni ed è un operaio di origine salernitana. Avrebbe aggredito la vittima perché “ha importunato” la sua fidanzata. Oggi dovrebbe essere trasferito al carcere di Montacuto.

Si chiama Filippo Ferlazzo, ha 32 anni ed è di origine salernitana l'uomo che ieri pomeriggio ha ucciso a bastonate Alika Ogorchukwu, ambulante nigeriano di 39 anni, per strada a Corso Umberto I a Civitanova Marche.

Ferlazzo ha colpito più volte la vittima con una stampella che quest'ultimo, una moglie e un figlio di 8 anni, usava per camminare dopo un incidente verificatosi lo scorso anno: era stato investito da un ubriaco mentre era in bicicletta, riportando una lesione permanente al nervo del polpaccio sinistro. Poi, quando è caduto a terra, gli è salito sopra tenendogli la testa schiacciata per terra. Il salernitano è stato successivamente arrestato per omicidio e rapina, perché ha anche rubato il cellulare dell’ambulante prima di allontanarsi.

Si è trattata di una aggressione molto violenta, ripresa dalle telecamere di sorveglianza dei negozi della zona, ma anche dai telefoni cellulari dei passanti, che hanno assistito alla scena senza intervenire. A scatenare l'ira dell'omicida una frase detta dall'ambulante a una donna, la sua fidanzata: "Bella compra i miei fazzoletti o dammi un euro". Secondo il 32enne, la ragazza sarebbe stata in questo modo importunata.

Almeno è questa la motivazione data da Ferlazzo agli inquirenti.

Ferlazzo, operaio di origine campana, vive a Civitanova Marche da tempo. Ha piccoli precedenti penali ed è difeso d’ufficio dall’avvocata Roberta Bizzarri. In questo ore dovrebbe essere trasferito nel carcere di Montacuto, mentre gli inquirenti sono al lavoro per fare chiarezza su quanto successo. Gli agenti hanno trasportato la salma della vittima all’obitorio dell’ospedale di Civitanova Alta e si attendono i risultati dell'autopsia per fare ulteriore luce sulla vicenda.