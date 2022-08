Civitanova, Ferlazzo resta in carcere: “Non pensavo di aver ucciso Alika, è stata una disgrazia” Resterà in carcere Filippo Ferlazzo, il 32enne assassino dell’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche: “Quello che è successo per me già è una condanna”. Ma per il gip di Macerata è un “soggetto violento e con elevata pericolosità sociale”.

A cura di Ida Artiaco

"Non pensavo di averlo ucciso, prima di allontanarmi respirava. È stata una disgrazia, una tragedia". Si è giustificato così davanti al gip di Macerata che ha convalidato il suo arresto Filippo Ferlazzo, il 32enne di origine salernitana che venerdì scorso ha ucciso a Civitanova Marche Alika Ogorchukwu, ambulante egiziano di 39 anni.

Ferlazzo resterà nel carcere di Montacuto dove era stato condotto subito dopo essere stato fermato dalle forze dell'ordine. Al gip Claudio Bonifazi ha detto quello che è successo per lui è già una condanna. "Io mi sono difeso, mi aveva strappato l’orologio, abbiamo avuto una colluttazione perché aveva preso la mia ragazza per un braccio chiedendole qualche soldo. Allora gli ho detto: lei non la devi toccare, capito? E lì è cominciato tutto", ha raccontato.

Tuttavia, lo stesso gip nelle 6 pagine del provvedimento, scrive che "la legittima difesa viene contraddetta dalle testimonianze e dai video e ci sarebbero evidenti gravi indizi di colpevolezza", descrivendolo per di più come "soggetto violento e con elevata pericolosità sociale", che può uccidere ancora, con un "impulso immotivato mostrato nel reagire".

Ha anche invitato le parti ad approfondire il profilo psichiatrico di Ferlazzo in relazione al "disturbo bipolare" di cui si parla nelle cartelle cliniche prodotte dall’avvocata d’ufficio, Roberta Bizzarri, e di cui anche la madre ha parlato agli organi di stampa. "È sempre stato un ragazzo difficile, ha avuto un’adolescenza terribile e problemi uno dopo l’altro", ha spiegato la signora Ursula.

Anche la fidanzata del 32enne è intervenuta sulla questione, prendendo le distanze da quanto successo: "Sto soffrendo, sono mortificata. Anch'io penso che giustizia deve essere fatta. Filippo ha sbagliato e per questo dovrà pagare", ha detto la 45enne Elena D.

Intanto, è prevista per oggi l’autopsia sul corpo di Alika, i cui risultati serviranno per fare luce su quanto successo venerdì scorso e sulle reali cause della morte. Poi, arriverà il nulla-osta della Procura per la sepoltura della salma, che sarà portata in Nigeria per i funerali con il rito pentecostale.