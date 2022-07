Chi è Davide Miotti, la guida alpina morta sulla Marmolada: dispersa anche la moglie Erica, hanno due figli Davide Miotti, alpinista esperto e titolare del ‘Su e giù sport’ di Tezze, è la prima vittima accertata del dramma avvenuto ieri sul ghiacciaio della Marmolada.

A cura di Biagio Chiariello

Davide e Erika

Nella giornata di ieri 3 luglio sul versante della Marmolada è crollato un seracco di ghiaccio facendo una strage fra i turisti che stavano salendo sulla cima della vetta più alta delle Dolomiti. Il bilancio è per ora di sei morti, otto feriti e diciassette dispersi.

Chi era Davide Miotti

Tra gli identificati il corpo di Davide Miotti, 51 anni, guida alpina di Tezze sul Brenta molto noto anche perché titolare del negozio "Su e giù sport", scalatore di vette da oltre 25 anni, sulla Marmolada ci era salito più volte negli ultimi giorni, come raccontato sul suo profilo Facebook insieme agli altri alpinisti che portava su. “Fotonica Marmolada” aveva intitolato la sua ultima avventura in questo posto, ad inizio giugno. Le ultime foto quelle scattate cinque giorni fa sul Sassolungo, cima grande di Lavaredo. "Weekend di vie normali con la N maiuscola immersi nel patrimonio Unesco più indiscutibile che ci sia", scriveva. Con lui c'era anche la moglie 45enne Erica Campagnaro che risulta ancora dispersa. La coppia ha due figli, di venticinque e sedici anni.

Davide Miotti, a sinistra

Il bilancio della tragedia della Marmolada

Il bilancio per ora è di sei morti, otto feriti e diciassette dispersi. Vigili del fuoco e soccorso alpino stanno perlustrando, con droni e termocamere, la parete della montagna. Verifiche tra le auto nei parcheggi per identificare i proprietari dei veicoli rimaste in sosta. Fra i dispersi ci sarebbero i quattro vicentini, 3 escursionisti, appartenenti alla sezione Cai di Malo, e una guida. Fra questi ci sarebbero Paolo Dani di Valdagno e Filippo Bari, 27 anni residente a Malo e papà di un bimbo.