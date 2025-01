video suggerito

Che tempo farà durante la settimana dell’Epifania: le previsioni meteo di Paolo Sottocorona Dopo la fase di alta pressione che ha interessato l’Italia a Capodanno e all’inizio del 2025, nei prossimi giorni, anche in quello dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, il tempo sarà incerto e grigio, senza tuttavia fenomeni particolari intensi. A dirlo a Fanpage.it è il meteorologo e divulgatore Paolo Sottocorona. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, Paolo Sottocorona.

Dopo la fase di alta pressione che ha interessato l'Italia a Capodanno e all'inizio del 2025, nei prossimi giorni, anche in quello dell'Epifania (lunedì 6 gennaio), il tempo sarà incerto e grigio, senza tuttavia fenomeni particolari intensi. A dirlo a Fanpage.it è il meteorologo e divulgatore scientifico Paolo Sottocorona.

Tempo incerto nel weekend dell’Epifania, ma senza freddo intenso

"Nel weekend avremo una situazione di tempo un po' incerto con qualche velatura e pioviggine ma niente maltempo forte. Anche quella di lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, sarà una giornata un po' grigia", spiega l'esperto.

"Dal punto di vista delle temperature, le minime sono già salite nei giorni scorsi e tenderanno ad assestarsi un poco anche nei prossimi. Di freddo intenso al momento non se ne parla", aggiunge.

Pioggia a partire da lunedì 6 gennaio con tempo invernale: le previsioni della settimana

A partire da lunedì quindi sono previste nuvole e precipitazioni sparse. La nuova perturbazione interesserà, in particolare, le regioni di Nord-Ovest. "Il 6 gennaio al Sud e sul medio versante adriatico avremo qualche solo nuvola, mentre su quello tirrenico è prevista qualche debole pioggia", dice Sottocorona.

"Sul Nord-Ovest ci saranno precipitazioni abbastanza intense, a carattere nevoso sulle zone alpine a quote alte, non sotto i 1000 metri, perché non ci sarà aria particolarmente fredda. Sull'Appenino invece per la prossima settimana non prevedo grandi nevicate".

Questo peggioramento, osserva il meteorologo, potrebbe mantenersi anche per il giorno successivo, martedì 7 gennaio. Per il resto della settimana il tempo sarà invernale, "ma né particolarmente freddo né particolarmente piovoso".

Una svolta potrebbe invece arrivare il prossimo weekend, quello di sabato 11 e domenica 12 gennaio. "Con tutte le cautele del caso, alla fine della settimana prossima le temperature potrebbero scendere ancora. Durante la settimana di lunedì 6 gennaio si manterranno su valori normali o leggermente al di sopra delle medie, poi ci sarà una nuova passata fredda di circa 48 ore. Anche se non possiamo ancora dirlo con certezza", spiega l'esperto.