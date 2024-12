video suggerito

Che tempo farà a Capodanno con l'arrivo dell'alta pressione: le previsioni meteo di Giuliacci Che tempo farà a Capodanno? Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it "tra il 31 dicembre e l'1 gennaio 2025 ci sarà bel tempo ovunque grazie all'alta pressione nord africana ma farà freddo. Poi da giovedì 2 gennaio cambia tutto e l'Epifania sarà all'insegna di pioggia e neve".

A cura di Ida Artiaco

"A Capodanno, tra martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio, ci sarà bel tempo sull'Italia complice l'arrivo dell'alta pressione nordafricana, che però non farà mancare gelate al mattino e di notte soprattutto al Nord. Poi, dal 2 gennaio cambia tutto e tornano pioggia e neve ovunque".

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha spiegato a Fanpage.it come sarà il tempo nei prossimi giorni tra il Capodanno e l'inizio del 2025 che sarà all'insegna della pioggia e della neve dopo una breve pausa caratterizzata da temperature in rialzo.

Che tempo farà a Capodanno: alta pressione il 31 dicembre e 1 gennaio

Secondo Guliacci già dal weekend del 28-29 dicembre "ci sarà alta pressione nordafricana la quale però non farà arrivare sull'Italia venti più tiepidi nordafricani ma venti atlantici più freschi. Per cui ci saranno temperature in lieve rialzo fino alla fine dell'anno ma farà comunque freddo. Ci sarà bel tempo ovunque ma con gelate di notte e al mattino al Nord e in pianura e farà freddo anche al Sud dove seguiteranno ad arrivare questi venti via via sempre più freddi dai Balcani. Dunque, riassumendo, per Capodanno, avremo un tempo invernale senza fenomeni di rilievo se non le gelate al nord e in pianura e sulle zone interne del Centro e venti freddi su Marche, Abruzzo, Molise e al Sud".

Dal 2 gennaio cambia tutto: Epifania con pioggia e neve

"Giovedì 2 gennaio – ha continuato l'esperto – arriva invece una perturbazione dal Nord Africa che porterà piogge su Sardegna e Sicilia, poi si allontanerà verso la Grecia. Ma venerdì 3 gennaio un'altra perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia portando piogge su Levante ligure, Triveneto, Emilia-Romagna e Regioni Tirreniche. Le temperature saranno in rialzo con venti tiepidi di libeccio".

Ma – ha concluso il colonnello Giuliacci – sabato 4 gennaio questa perturbazione porterà piogge al Centro Sud e il 5 e 6, giorno della Befana, piogge su Marche, Abruzzo, Molise e ancora al Sud. Ci saranno anche nevicate, dal momento che questa perturbazione sarà seguita da un nucleo di aria fredda dal Circolo Polare che porterà nevicate sulle Alpi fino a bassa quota, il 4 nevicate sull'Appennino Centro-settentrionale e tra il 5 e il 6 nevicate anche sull'Appennino Centro-meridionale fino alla Sicilia, in particolare su Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Lucania, anche a bassa quota".