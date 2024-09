video suggerito

Che tempo farà a settembre, calo delle temperature in arrivo: le tendenze meteo del climatologo Betti Dopo il maltempo, un weekend di caldo e poi temperature in calo fino al 25 settembre con massime sui 24-26 gradi e minime di 12-17. L’intervista di Fanpage.it a Giulio Betti del Consorzio LaMMA. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Intervista a Giulio Betti Climatologo presso il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e l’Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze

A cura di Giovanni Turi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Temperature in calo in tutta Italia da lunedì 9 settembre

“Da lunedì le temperature caleranno in tutta Italia. Saranno al di sotto della media della stagione. Almeno fino al 25 settembre avremo un periodo meno estivo rispetto all’anno scorso dalle temperature medie con massime tra i 24 e 26 grado e minime tra i 12 e 17 gradi”. L’altalena del meteo di fine estate si attesta. Ma solo da lunedì 9 settembre.

Il maltempo dei giorni scorsi in Nord Italia ha portato piogge alluvionali e forti disagi. A Feletto, nel Canavese (Torino), un imprenditore agricolo è ancora disperso dopo esser stato travolto da un fiume Orco in piena. Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria hanno fatto i conti con esondazioni e strade bloccate. Come spiega a Fanpage.it Giulio Betti, climatologo del Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e dell’Istituto di Bioeconomia del Cnr di Firenze, però, ora il Paese sarà investito da altri due giorni di caldo con il Paese spaccato in due: Nord investito da pioggia, Sud velato ma sopra i 30 gradi. E poi arrivano i cali di temperatura.

Giulio Betti, climatologo del Consorzio LaMMA e dell'Istituto di Bioeconomia del Cnr di Firenze

Dottore, è il ritorno del freddo?

“Il freddo non è mai arrivato. In questo periodo di fine estate, le temperature sono quasi ovunque sopra la norma. La rottura con la stagione più calda e il cambio di circolazione atmosferica non c’è ancora stato. Nel fine settimana, infatti, tutta l’Italia sarà investita da caldo nuovamente anomalo”.

Ovvero?

“Sabato 7 e domenica 8 settembre si prevedono anche temperature sopra i 30 gradi nel Centro, dalle Marche e l’Umbria, e nel Sud. In Sardegna verranno raggiunti i 34-35 gradi. Le temperature sono più contenute nel Centro e nel Nord, registrando 27-30 gradi, investiti però da forti temporali nella giornata di domenica”.

Un’Italia divisa in due?

“Sì, nel Nord e nel centro della Toscana ci saranno piogge legate al vortice depressionario che investirà la penisola. Invece, Centro e Sud vedranno sì qualche nube ma saranno interessati da temperature molto elevate. In Sicilia, Puglia e Calabria si arriverà sopra i 30 gradi. Ma va comunque puntualizzato che le temperature si mantengono sopra la media stagionale di almeno 3-4 gradi”.

E da lunedì?

“Arriveranno masse d’aria dal Nord dell’Atlantico che faranno calare le temperature ulteriormente, perfino sotto alla media stagionale. Il fenomeno investirà l’Europa del Sud, ossia Italia, Francia e Spagna. Molto probabilmente dalla prossima settimana fino al 25 settembre vivremo un settembre nella norma con massime nella media sui 24-26 gradi e minime tra i 12 e 17 gradi. Si tratta di un evento eccezionale”.

Invece, com’è la situazione in Nord Europa?

“Vive un trend di temperature anomale in crescita che hanno portato al record dei 30 gradi registrati in settembre, cosa mai successa prima. Il motivo è connesso con l’alta pressione isolata tra Gran Bretagna, Danimarca e il resto dei Paesi scandinavi dove l’aria calda innalza le temperature stesse. In questi giorni le temperature massime in Nord Europa sono 10-12 gradi superiori alle medie”.

Come mai queste anomalie?

“Queste anomalie sono ormai nella maggior parte dei casi riconducibili ai cambiamenti climatici causati dall’uomo. Da quando è iniziato il monitoraggio della temperatura della Terra, ossia 150 anni fa, il 2024 risulta l’anno più caldo registrato finora”.