Che fine ha fatto la barca con 500 migranti che Emergency ha cercato invano di intercettare La Life Support di Emergency non è riuscita a trovate il barcone con 500 migranti a bordo che aveva lanciato un Sos: a bordo c’erano 45 donne, alcune anche in stato di gravidanza, e un neonato. Al momento non si sa che fine abbiano fatto i naufraghi.

A cura di Annalisa Cangemi

La Life Support di Emergency non ha avuto più notizia dei 500 migranti a bordo di un barcone alla deriva in zona Sar maltese. La nave umanitaria ha interrotto le ricerche e abbandonato l'area in cui fino a ieri sera ha cercato di rintracciare l'imbarcazione con a bordo 500 persone a bordo segnalata da Alarm Phone, il call center per i migranti in difficoltà nel Mediterraneo, il 23 maggio 2023.

"Escludiamo l'ipotesi del naufragio – fanno sapere da Emergency all'Adnkronos – perché non abbiamo trovato né resti né corpi quindi le due ipotesi possibili rimangono o che siano riusciti a ripartire e stiano navigando verso la Sicilia o che siano stati riportati indietro dai libici. Lo capiremo nel giro di 24 ore". A bordo dell'imbarcazione c'erano anche 45 donne, alcune in stato di gravidanza, e 56 bambini di cui uno nato a bordo del barcone durante la traversata.

La nave Life Support ha navigato a tutta velocità e per oltre 30 ore verso il natante, utilizzando la posizione indicata da Alarm Phone. Ma è stato tutto inutile: all’arrivo sul posto indicato ha potuto constatare solo che non vi era traccia dei migranti. Fino ad ora non sono stati trovati i resti di un naufragio e le 500 persone non risultano sbarcate in Italia. Secondo l'ong è difficile credere che nessuna autorità costiera sappia dove si trovano le 500 persone.

Già in passato, ricorda Emergency, le autorità di Malta avevano commissionato ad una imbarcazione privata un respingimento verso la Libia, e non si può escludere che anche questa volta sia accaduto un episodio simile. Anche se le autorità libiche hanno finora negato che vi sia stato un respingimento illegale.

Sono almeno 24.000 le persone riportate in Libia contro la propria volontà nel 2022 e oltre 5000 nel 2023. In Libia, secondo gli ultimi rapporti della Nazioni Unite, le persone migranti sono vittime di crimini contro l’umanità. I naufraghi che Emergency ha soccorso, una volta a bordo, hanno denunciato di aver vissuto detenzioni arbitrarie, violenze sessuali e torture perpetrate su base quotidiana nelle carceri ufficiali e non ufficiali libiche.